Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen

Rik De Mil was opgelucht na de overwinning tegen Westerlo. De trainer van Charleroi wist dat zijn ploeg onder druk stond en dat een reactie nodig was.

"Ik had een reactie gevraagd van mijn spelers na de nederlaag tegen Standard", begon Rik De Mil op de persconferentie. "Niet omdat alles slecht was, maar omdat verliezen daar altijd pijnlijk is en omdat we die drie doelpunten veel te makkelijk hebben weggegeven."

Er werd deze week dan ook hard gewerkt bij de Zebra’s. De Mil keerde terug naar wat hem op Sclessin niet bevallen had, en sprak zelfs persoonlijk met Parfait Guiagon. Die vierde zijn gelijkmaker niet, wat duidde op duidelijke frustratie.

Ook collectief moest er wat worden bijgestuurd. "Ik heb heel wat verbetering gezien. Natuurlijk is nog niet alles perfect, er is nog veel werk. Maar ik ben trots op dit team, op hun trainingsarbeid, op hun professionalisme. We staan waar we horen te staan in het klassement. Of we nu winnen of verliezen, we moeten rustig blijven."

Een groep met weerbaarheid

Daarnaast maakte Rik De Mil twee opvallende keuzes door doelman Martin Delavallée en Jakob Romsaas op de bank te zetten, terwijl zij dit seizoen bijna alles hadden gespeeld. Mohamed Koné en Antoine Bernier kwamen in de ploeg terug, hadden tijd nodig om hun draai te vinden, maar deden uiteindelijk wat van hen gevraagd werd.





"Dat doet deugd, maar ik ben realistisch: een coach maakt keuzes zonder zekerheid dat het altijd zal werken. Ik ben vooral blij voor de spelers. De druk lag wat op Momo (Koné). Zoals vaak gaven we weinig weg, maar er waren twee of drie momenten waarop hij moest ingrijpen en dat deed hij uitstekend", besloot de coach van Charleroi.

Dat brengt hem bij de analyse van de match zelf. "De eerste helft was in evenwicht. Westerlo is een ploeg die heel goed voetbal brengt. Elke ploeg heeft het moeilijk tegen hen. En ik vind dat onze organisatie ervoor zorgde dat zij niet het spel konden spelen dat ze gewoonlijk brengen. Met de bal was het in de eerste helft niet goed, maar we probeerden wel."

"In de tweede helft begon Westerlo beter, we hebben even afgezien, maar we hebben het ook goed gemanaged. Ik wist dat er weinig ruimte zou zijn in de omschakeling, want zij spelen heel aanvallend”, besluit hij. De groep wist duidelijk waar het aan toe was, waardoor de interlandbreak met een iets lichter gevoel kan worden aangevat.