Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen

Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rik De Mil was opgelucht na de overwinning tegen Westerlo. De trainer van Charleroi wist dat zijn ploeg onder druk stond en dat een reactie nodig was.

"Ik had een reactie gevraagd van mijn spelers na de nederlaag tegen Standard", begon Rik De Mil op de persconferentie. "Niet omdat alles slecht was, maar omdat verliezen daar altijd pijnlijk is en omdat we die drie doelpunten veel te makkelijk hebben weggegeven."

Er werd deze week dan ook hard gewerkt bij de Zebra’s. De Mil keerde terug naar wat hem op Sclessin niet bevallen had, en sprak zelfs persoonlijk met Parfait Guiagon. Die vierde zijn gelijkmaker niet, wat duidde op duidelijke frustratie.

Ook collectief moest er wat worden bijgestuurd. "Ik heb heel wat verbetering gezien. Natuurlijk is nog niet alles perfect, er is nog veel werk. Maar ik ben trots op dit team, op hun trainingsarbeid, op hun professionalisme. We staan waar we horen te staan in het klassement. Of we nu winnen of verliezen, we moeten rustig blijven."

Een groep met weerbaarheid

Daarnaast maakte Rik De Mil twee opvallende keuzes door doelman Martin Delavallée en Jakob Romsaas op de bank te zetten, terwijl zij dit seizoen bijna alles hadden gespeeld. Mohamed Koné en Antoine Bernier kwamen in de ploeg terug, hadden tijd nodig om hun draai te vinden, maar deden uiteindelijk wat van hen gevraagd werd.

"Dat doet deugd, maar ik ben realistisch: een coach maakt keuzes zonder zekerheid dat het altijd zal werken. Ik ben vooral blij voor de spelers. De druk lag wat op Momo (Koné). Zoals vaak gaven we weinig weg, maar er waren twee of drie momenten waarop hij moest ingrijpen en dat deed hij uitstekend", besloot de coach van Charleroi.

Dat brengt hem bij de analyse van de match zelf. "De eerste helft was in evenwicht. Westerlo is een ploeg die heel goed voetbal brengt. Elke ploeg heeft het moeilijk tegen hen. En ik vind dat onze organisatie ervoor zorgde dat zij niet het spel konden spelen dat ze gewoonlijk brengen. Met de bal was het in de eerste helft niet goed, maar we probeerden wel."

"In de tweede helft begon Westerlo beter, we hebben even afgezien, maar we hebben het ook goed gemanaged. Ik wist dat er weinig ruimte zou zijn in de omschakeling, want zij spelen heel aanvallend”, besluit hij. De groep wist duidelijk waar het aan toe was, waardoor de interlandbreak met een iets lichter gevoel kan worden aangevat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Westerlo

Meer nieuws

Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

15:45
LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard? Live

LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

15:30
Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

15:30
Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

15:23
🎥 Westerlo-coach Issame Charaï snoeihard voor arbitrage na nieuwe nederlaag: "Ongezien en onbegrijpelijk"

🎥 Westerlo-coach Issame Charaï snoeihard voor arbitrage na nieuwe nederlaag: "Ongezien en onbegrijpelijk"

08:20
3
📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

15:00
Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

14:30
Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

14:00
Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

13:30
Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

13:00
La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart" Reactie

La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart"

11:45
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Tresoldi

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Tresoldi

11:00
🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

12:30
Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

12:00
LIVE: Hoeveel minuten krijgen Bandé en Schoofs en struikelt leider Union opnieuw over zwart beest?

LIVE: Hoeveel minuten krijgen Bandé en Schoofs en struikelt leider Union opnieuw over zwart beest?

10:45
LIVE: Gent - Genk: "Dan kunnen we met iedereen competitief zijn"

LIVE: Gent - Genk: "Dan kunnen we met iedereen competitief zijn"

10:45
'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

11:00
Vijfde wedstrijd zonder zege voor Westerlo: Charleroi blijkt een stuk sterker dan de Kemphanen

Vijfde wedstrijd zonder zege voor Westerlo: Charleroi blijkt een stuk sterker dan de Kemphanen

20:14
LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

10:30
Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

11:30
1
Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

10:30
9
Vincent Janssen heeft zeer heldere reactie in huis over supportersprotest bij Antwerp richting bestuur Reactie

Vincent Janssen heeft zeer heldere reactie in huis over supportersprotest bij Antwerp richting bestuur

09:45
2
LIVE: Vuurwerk in het Lotto Park? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Anderlecht en Club Brugge

LIVE: Vuurwerk in het Lotto Park? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Anderlecht en Club Brugge

09:43
Beerschot-coach Mo Messoudi slaat alarm over arbitrage: "Thuis worden we vaak benadeeld"

Beerschot-coach Mo Messoudi slaat alarm over arbitrage: "Thuis worden we vaak benadeeld"

10:00
4
Ploegmeeting zonder coach: wat er écht werd gezegd bij Anderlecht

Ploegmeeting zonder coach: wat er écht werd gezegd bij Anderlecht

08:40
2
Na eerste puntenverlies: Manuel Neuer zegt wat Vincent Kompany niet wou uitspreken

Na eerste puntenverlies: Manuel Neuer zegt wat Vincent Kompany niet wou uitspreken

09:30
Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team"

Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team"

09:00
4
Vader Sven Vermant bestookt zijn zoon nog altijd met feedback: maar lust Romeo dat wel?

Vader Sven Vermant bestookt zijn zoon nog altijd met feedback: maar lust Romeo dat wel?

07:00
Flater van Neuer? Kompany spreekt klare taal na eerste puntenverlies met Bayern München

Flater van Neuer? Kompany spreekt klare taal na eerste puntenverlies met Bayern München

06:30
Ivan Leko pakt uit met verrassende debutant in basiself voor match tegen Genk

Ivan Leko pakt uit met verrassende debutant in basiself voor match tegen Genk

06:00
1
Antwerp laat na levensbelangrijke overwinning van zich horen over de positie van trainer Stef Wils Reactie

Antwerp laat na levensbelangrijke overwinning van zich horen over de positie van trainer Stef Wils

23:52
8
🎥 Was het een rode kaart voor Owen Maës? Frédéric Taquin weigert iedere discussie

🎥 Was het een rode kaart voor Owen Maës? Frédéric Taquin weigert iedere discussie

23:29
Antwerp na strafschop grotendeels bevrijd: cruciale overwinning doet druk op coach Stef Wils enigszins afnemen

Antwerp na strafschop grotendeels bevrijd: cruciale overwinning doet druk op coach Stef Wils enigszins afnemen

22:46
Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

23:00
Vanhaezebrouck niet overtuigd van uitblinker bij Club Brugge: "Al een paar keer gebeurd"

Vanhaezebrouck niet overtuigd van uitblinker bij Club Brugge: "Al een paar keer gebeurd"

22:30
1
Supportersactie zet kritiek kracht bij: boze Antwerp-fans halen vlak voor sleutelmatch uit naar het bestuur

Supportersactie zet kritiek kracht bij: boze Antwerp-fans halen vlak voor sleutelmatch uit naar het bestuur

21:05
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 16:00 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Anderlecht - Club Brugge: 1-0 patje teppers patje teppers over La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over KV Mechelen - Union SG: - Nelvafrel Nelvafrel over Beerschot-coach Mo Messoudi slaat alarm: "Thuis worden we vaak benadeeld door de ref" Vital Verheyen Vital Verheyen over Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat anderlecht nu definitief Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Ivan Leko pakt uit met verrassende debutant in basiself voor match tegen Genk JaKu JaKu over Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team" ontleder ontleder ontleder ontleder over 🎥 Westerlo-coach Issame Charaï snoeihard voor arbitrage na nieuwe nederlaag: "Ongezien en onbegrijpelijk" FCBalto FCBalto over Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco Supremepony Supremepony over Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved