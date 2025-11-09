KV Mechelen KV Mechelen
1-1
Union SG Union SG
kvmKV Mechelen
usgUnion SG
0-1
85' Raul Florucz (Rob Schoofs)
Myron van Brederode (pen) 90+3'
1-1
Datum: 09/11/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 14
Stadion: Achter de Kazerne
Door een penalty in minuut 93: Union wint weer niet in Mechelen en loopt slechts een punt uit op Club Brugge
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| 12 reacties
Foto: © photonews

Union had de gelegenheid om te profiteren van de nederlaag van Club Brugge in de klassieker tegen Anderlecht. Dan moest de leider in de JPL wel punten pakken in Mechelen, waar USG het haast altijd moeilijk heeft.

Voor Rob Schoofs was het zijn eerste terugkeer Achter de Kazerne sinds zijn overstap van Union naar KV Mechelen. Mooi voor hem dat David Hubert hem aan de aftrap bracht. Schoofs werd voor de aftrap ook geëerd voor zijn jaren bij Malinwa. Bij de thuisploeg waren er vier wijzigingen ten opzichte van de nederlaag in Anderlecht, met onder andere basisplaatsen voor jeugdproduct Struyf achteraan en Raman vooraan.

KV Mechelen ving de leider op en de organisatie van geel-rood was lang niet verkeerd. Union had het overwicht, maar kocht daar dus weinig voor. Kansen afdwingen was voor de pauze voor beide ploegen een erg moeilijke zaak. Rodriguez ontsnapte wel één keer aan de buitenspelval en kon vanuit een schuine hoek op Miras af. De beenveeg van de KV-doelman zorgde voor een brilscore aan de rust.

KV Mechelen dreigt meer na de pauze

Net voor het uur was het nog altijd wachten op meer doelgevaar, Hubert gooide Promise David dus in de strijd. De Nigeriaanse Canadees had niet lang nodig om zich te tonen. Met de rug naar doel hield hij Struyf af en trapte hij uit de draai. Miras moest bij de les zijn. In de tweede helft waren er wel zowel periodes af waarin KV er aanvallend meer uitkwam als momenten waarop Union weer meer domineerde.

Het doelpunt kon dus langs beide kanten vallen. St. Jago kopte een vrijschop van Hammar binnen, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel. Kort daarna mikte David op aangeven van Rodriguez hoog over van in de kleine rechthoek. David leek hier niet helemaal in balans te staan. In het slot kwam Union nog dicht bij de nederlaag. Een Mechelse hoekschop bleef voor doel hangen en Hammar knalde tegen de paal.

Dolle slotfase in KVM - Union

Het kwam aan op efficiëntie: Union vond dan toch als eerste de weg naar doel. Na balverlies van Marsa geraakten de Unionisten er in het centrum eens door en Florucz schoot de 0-1 laag tegen de netten. Union leek zo maximaal te profiteren van de nederlaag van Club, tot Van De Perrre in extra tijd handspel beging. Van Brederode schonk Mechelen een verdiend punt van op de stip. Union loopt - slechts - één punt uit op Club.

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' -
St. Jago Tommy 90' -
Halhal Redouane 90' -
Struyf Ian 75' -
Koudou Therence 90' -
Servais Mathis 90' -
Hammar Fredrik 90' -
Marsa Jose 87' -
Raman Benito 83' -
Lauberbach Lion 90' -
van Brederode Myron 90' -
Bank
Diouf Gora 15' -
Bafdili Bilal 0'  
Bandé Hassane 7'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Golic Lovro 0'  
Salifou Dikeni 0'  
Willockx Axel 0'  
Antonio Bill 3'  
Decoene Massimo 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' -
Leysen Fedde 90' -
Burgess Christian 90' -
Mac Allister Kevin 90' -
Khalaili Anan 75' -
Schoofs Rob 85' -
Van de Perre Kamiel 90' -
Zorgane Adem 86' -
Ait El Hadj Anouar 59' -
Rodriguez Kevin 75' -
Niang Ousseynou 90' -
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 5'  
Smith Guilherme 0'  
David Promise 31' -
Giger Marc 0'  
Boufal Sofiane 4'  
Sykes Ross 0'  
Patris Louis 15' -
Florucz Raul 15' -
Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG
