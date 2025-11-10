Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats

Als er zondagavond één pechvogel op het veld liep, was dat wellicht toch wel KV Mechelen-verdediger Tommy St. Jago. Zijn doelpunt werd afgekeurd en hij werd ook in de edele delen getrapt.

De Nederlander verscheen tegen Union voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap. In de eerste helft zagen we hem plots een pijnlijke grimas trekken. "Bij het afblokken van een schot kreeg ik een bal in de edele delen getrapt." Op de manier waarop hij even naar de kant hinkte, leek het wel een verrekking. "Ja, het was een aardige verrekking, haha."

St. Jago, die al een achttal matchen miste door blessure, leek KV op voorsprong te koppen in de tweede helft. Zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel: dat moet heel erg nipt geweest zijn. Het lot tartte St. Jago dus op meer dan één manier. Al werd veel goedgemaakt door de late Mechelse gelijkmaker. Union kon zo al voor de zesde keer op rij niet winnen Achter de Kazerne.

KVM gemotiveerd door midweekmatch Union

St. Jago schept duidelijkheid over de motiverende elementen die Fred Vanderbiest aanhaalde. "De trainer had wel aangegeven dat zij moeite hebben om hier punten te behalen. Hij zei ook dat er automatisch mogelijkheden lagen voor ons om er met energie over heen te denderen, omdat zij een midweekse wedstrijd achter de rug hadden. Dat hadden we in de tweede helft iets meer moeten afdwingen."

Ze hebben het wel geprobeerd: het bleek nogmaals dat het KV meer ligt als de tegenstander ruimte laat. Heeft dit met de spelwijze te maken? "Neen, ik denk gewoon dat wij als team wat meer persoonlijkheid mogen hebben tegen de ploegen waartegen we de punten moeten pakken en niet zozeer alleen tegen de hoger gerangschikte ploegen. We moeten daar mentaal heel sterk in blijven de hele wedstrijd."





KV Mechelen-verdediger wil nog meer hardheid en emotie zien

Dat is dus een sleutelpunt: het is meteen ook een oproep aan de ploegmaats. "We mogen soms iets harder zijn en elkaar iets meer coachen. Over het algemeen geeft iedereen zich wel honderd procent. Er is wel commitment, maar soms mogen we nog iets meer emotie of hardheid naar elkaar toe tonen."