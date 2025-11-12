Opinie "KV Mechelen hoeft ontmoetingen met topploegen niet te vrezen, zoveel is wel duidelijk"

Foto: © photonews

Het merendeel van de teams kijkt niet naar duels met topploegen om punten te pakken. KV Mechelen hoeft daar echter geen schrik van te hebben.

Tenzij er grote wendingen plaatsvinden, zullen naar alle waarschijnlijkheid Union en Club Brugge de eerste twee plaatsen innemen op het einde van de reguliere competitie. In die orde of omgekeerd. Dat zijn bovenaan de twee ploegen die toch beduidend verder staan dan de rest. KV Mechelen heeft beide clubs al over de vloer gekregen en pakte er 4 op 6 tegen. 

Met een beetje geluk had het zelfs 6 op 6 kunnen zijn. Meer nog dan deze resultaten horen de thuismatchen tegen Club en Union ook qua prestatie bij de hoogtepunten van het Mechelse seizoen. Het kan raar klinken, maar het houdt eigenlijk wel steek. Inmiddels is het wel duidelijk dat Mechelen beter uit de verf komt wanneer het zelf ook ruimte krijgt en de tegenstander uit zijn schulp komt.

Beste van beide werelden voor KVM

Dat zal zich meestal voordoen in uitwedstrijden, behalve als het gaat om affiches tegen topploegen. Een thuiswedstrijd tegen een topploeg brengt voor Malinwa eigenlijk het beste van beide werelden samen. KV krijgt dan de ruimte om te voetballen en kan dat combineren met de steun van meer dan tienduizend fans in de tribunes. Dan wordt toch al wat vlotter de nodige drive gekoppeld aan de acties op de mat. 

Alleen is de tegenstander op papier sterker. KV Mechelen staat na veertien speeldagen nog in de top zes. De verplaatsing naar Genk zal na de interlandbreak bepalen of dit ook zo is halfweg de competitie. We gaan Mechelen hier (nog) geen plek in de top zes voorspellen op het einde van de competitie. Daarvoor zijn de (thuis)wedstrijden tegen haalbare kaarten, waarin KV het spel moet maken, nog te grote hindernissen.

KVM geen zwak broertje als het Play-off 1 haalt

Moesten ze er bij geel-rood toch in slagen om voor het eerst de Champions' Play-offs te halen, dan lijken ze wel de wapens te hebben om de topclubs ook in de play-offs het vuur aan de schenen te leggen. KV Mechelen zou dan geen zwak broertje zijn dat de titelkandidaten geen punten afhandig kan maken. 

Union SG
KV Mechelen

