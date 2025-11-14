Interview Rob Schoofs doet verrassende uitspraak over Champions League-voetbal na transfer van Mechelen naar Union

Rob Schoofs doet verrassende uitspraak over Champions League-voetbal na transfer van Mechelen naar Union
Rob Schoofs heeft inmiddels kunnen proeven van Champions League-voetbal, door zijn transfer van KV Mechelen naar Union Saint-Gilloise. Hoe is die ervaring nu inmiddels meegevallen?

Daar polsten we naar bij de middenvelder die wel voor eeuwig bij KV Mechelen leek te zullen voetballen. Een overstap naar Union was eerder al eens afgeketst en Schoofs is inmiddels toch al 31. In zijn acht jaar bij Malinwa is het winnen van de Belgische beker het grootste wat hij meemaakte, maar speelde hij bijvoorbeeld nooit een wedstrijd in de Champions' Play-offs.

Dan is het wel van een heel andere orde om plots mee te doen aan het kampioenenbal. Zo stond hij onlangs aan de aftrap in het Estadio Metropolitano, waar Union met 3-1 verloor van Atlético Madrid. "Ja, dat is wel een heel ander gegeven. In de Champions League is alles veel groter en veel specialer", getuigt Schoofs in een exclusief gesprek met Voetbalkrant. 

Schoofs nuanceert grootsheid Champions League

Het is begrijpelijk dat het voor hem allemaal heel erg groots aanvoelt, maar toch komt Schoofs ook verrassend uit de hoek over Champions League-voetbal. "Zodra de match begint, is dat ook maar een match", nuanceert hij dat toch. "Dan vergeet je alle randzaken. Het is wel een hele ervaring voor mij om dat in mijn carrière mee te maken."

Schoofs wist uiteraard ook heel goed wat er op hem te wachten stond bij Union SG. In de Champions League spelen is één van de zaken die de Brusselse club hem kon bieden. "Ja, uiteraard ben ik ook deels daarom naar Union gegaan." Dat deed hij op 1 september 2025. Ondertussen heeft Schoofs ook een aanpassingsperiode doorgemaakt.

Vertrouwen bij Union in Schoofs groeit

Aanvankelijk had hij duidelijk de status als invaller, onder Hubert komt hij steeds vaker aan de aftrap. Op de vorige speeldag was hij zelfs bij de betere Unionisten op het veld van zijn ex-club. "Het was even aanpassen maar dat is toch redelijk snel gelukt, denk ik. Ik krijg nu toch wel veel vertrouwen van de trainer en van de ploegmaats. Ik voel me heel goed binnen de ploeg en de club. Dat is wel heel fijn."

