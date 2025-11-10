Reactie "Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen

"Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen
Foto: © photonews

Rob Schoofs heeft een terugkeer door de grote poort kunnen meemaken. Alleen hield KV Mechelen hem en de andere Unionisten wel van de overwinning.

"Als je in de 85e minuut de 0-1 maakt, reken je op drie punten. Normaal is het onze kracht om een wedstrijd op het einde uit te spelen. Nu geven we nog een vrije trap weg en valt de bal op iemand zijn hand", reageert Schoofs op de draw van zondagavond. Hij zag USG na rust enkele fouten maken. "Zo gaven we hen een paar keer een mogelijkheid, terwijl ze voor het overige uit het spel geen enkele keer richting doel konden trappen."

Na de pauze moest Union toch enkele keren opletten om niet op achterstand te komen. "In de tweede helft werden de ruimtes groter. We moesten op zoek naar het doelpunt. Dan weet je dat er in de omschakeling ruimte komt voor Mechelen, dat vooraan snelle spelers heeft die daar goed in zijn. Ik vind wel dat we dat goed gemanaged hebben, maar het is normaal dat er momenten voor hen komen."

Mooi moment tussen Schoofs en KVM-supporters

Het doet pijn om in de laatste minuut de gelijkmaker te incasseren, maar Schoofs zal toch vooral warme herinneringen overhouden aan zijn terugkeer Achter de Kazerne. "Het was natuurlijk een speciale wedstrijd, maar de laatste dagen heb ik mij wat afgesloten van alle berichten. Na de wedstrijd heb ik wel afscheid kunnen nemen van de supporters: dat was een heel mooi moment."

Daar wilde Schoofs nog wel wat meer over vertellen. "Ik moest de supporters ook nog bedanken voor de steun van de afgelopen jaren. Zij hebben mij heel goed ontvangen, daar ben ik heel dankbaar voor. Als je ergens komt waar je lang bent geweest en ze u nog graag hebben: dat is het mooiste wat er is. Dat gevoel is wederzijds."

Drie punten stonden ook op wenslijst van Schoofs

Het is ook via Mechelen dat de middenvelder uiteindelijk toch bij een Belgische topploeg is beland. "Ik moet de club bedanken voor de afgelopen jaren, waarin we samen veel hebben meegemaakt. Het is een fijn weerzien met de ex-medemaats en alle mensen die bij Mechelen rondlopen. Het was een speciaal moment, maar ik had liever drie punten mee naar huis gepakt."

