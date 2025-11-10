🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

Union kwam op bezoek bij KV Mechelen niet verder dan een 1-1-gelijkspel, maar voor Kevin Mac Allister werd het toch een onvergetelijke dag. De 28-jarige verdediger kreeg voor het eerst een oproep voor de nationale ploeg van wereldkampioen Argentinië.

Union deelde na de match een video waarop te zien is hoe Mac Allister het nieuws met zijn ploegmaats deelt. De emoties liepen hoog op in de kleedkamer. Voor de taaie verdediger is het de bekroning van een sterk seizoen in Brussel.

Argentinië speelt tijdens de komende interlandperiode een vriendschappelijke wedstrijd tegen Angola. Bondscoach Lionel Scaloni wil enkele nieuwe namen uittesten, waaronder dus Kevin Mac Allister.

Samen met zijn broer Alexis

Bij de wereldkampioen krijgt hij gezelschap van onder meer Lionel Messi, Enzo Fernández, Julián Álvarez en zijn broer Alexis Mac Allister. Een bijzondere familiegelegenheid dus voor de Union-speler.

De Angolese voetbalbond betaalt maar liefst 12 miljoen euro om het duel in hoofdstad Luanda te organiseren. Dat recordbedrag zorgt in Zuid-Amerika voor heel wat kritiek.





Voor Kevin Mac Allister kan dat de pret niet drukken. Zijn droom om samen met broer Alexis het Argentijnse shirt te dragen, wordt eindelijk werkelijkheid.