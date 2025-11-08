Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher Zulte Waregem
Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau"
Zulte Waregem wilde de rug rechten na de nederlaag tegen Union SG. Op bezoek bij hekkensluiter Dender lukte dat toch niet helemaal. Verder dan 2-2 kwamen ze uiteindelijk niet in Denderleeuw. Een teleurstelling?

Eerst het goede nieuws. De Deense aanwinst Anosike Ementa heeft zijn eerste van het seizoen gemaakt. Hij wist een voorzet van Nyssen tegen de touwen te koppen op knappe wijze.

"Ze hebben veel druk gezet in de laatste tien minuten en zo konden ze scoren, maar wij hebben het nagelaten om het op de counter af te maken", aldus de Deense goalgetter van dienst na de partij aan het veld in Denderleeuw.

Anosike Ementa scoort zijn eerste voor Zulte Waregem, maar is niet helemaal tevreden

"Het voelt meer als twee verloren punten dan als één gewonnen punt. We hadden het in onze handen. We begonnen niet goed aan de wedstrijd en vonden de oplossingen niet in de eerste helft, maar we stuurden wat bij en het ging beter na de rust."

Een gevoel dat ook leefde bij coach Sven Vandenbroeck: "We waren te slordig in de eerste helft. We waren niet goed en niet scherp genoeg. Na de rust hebben we een klein beetje aangepast en zijn we naar beter voetbal en een hoger tempo gegaan."

"Het is onbegrijpelijk dat je 45 minuten lang speelt en druk zet en toch een linkercentrale verdediger naar zijn rechtervoet laat komen. Dat je dat niet doorhebt op dit niveau is gewoon onbegrijpelijk."

