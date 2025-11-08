Alweer geen overwinning voor Dender: "Ik weet niet waarom we dat doen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Denderleeuw
| Reageer
Alweer geen overwinning voor Dender: "Ik weet niet waarom we dat doen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

FCV Dender leek na een goede eerste helft mogelijk op weg naar zijn eerste overwinning in een halfjaar. In de tweede helft liep het echter nog verkeerd. De late gelijkmaker van Luc Marijnissen was niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Verdediger Luc Marijnissen speelde een degelijke partij. In de eerste helft kopte hij al eens een bal op de paal, na een slotoffensief kon hij vlak voor het einde van de wedstrijd alsnog de 2-2 van dichtbij binnentrappen.

Vijfde puntje voor Dender, maar alweer geen overwinning

En zo pakte Dender zijn vijfde puntje van het seizoen, maar blijft de eerste seizoenszege in de competitie wel nog steeds uit. De kloof met de rest blijft zo groot, de laatste plaats nog minstens drie weken in handen van de Oost-Vlamingen. 

Geen al te blije gezichten dus bij Dender, dat in de eerste helft de beste kansen had en het zelf naliet om 2-0 of 3-0 op voorsprong te komen. Andermaal bleek efficiëntie een van de grote problemen van de hekkensluiter.

Dubbel gevoel voor Luc Marijnissen van Dender

"Het is een dubbel gevoel", opende Luc Marijnissen zijn reactie na de 2-2 tegen Zulte Waregem. "In de eerste helft hadden we de verdiende voorsprong beet, maar we laten na om de 2-0 te maken. Zo hadden we meer zekerheid kunnen hebben."

Na de pauze liep Dender vervolgens opnieuw achteruit: "We kiezen voor meer veiligheid en daardoor zakken we te veel. "Ik weet niet waarom we dat doen. We nodigden hen uit om hoger te spelen en gaven hen de bal. Uiteindelijk voelt het een beetje als een verlies, omdat we de voorsprong hadden."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
FCV Dender EH
Luc Marijnissen

Meer nieuws

Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

22:55
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

22:30
Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"

Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"

23:00
Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

22:30
Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

21:40
Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV Interview

Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV

21:20
Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

21:55
Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

21:00
BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

19:50
Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen

Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen

20:20
7
Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard Interview

Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard

20:40
🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

19:40
📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

20:00
Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

19:20
1
Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

18:20
3
Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor zondag al klaar te hebben: "Als ze dat tegen mij zeggen, word ik gek"

Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor zondag al klaar te hebben: "Als ze dat tegen mij zeggen, word ik gek"

18:40
🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

19:00
KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep

KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep

17:40
3
Volgt een 17e (!) zege op rij? Vincent Kompany is er heel duidelijk over

Volgt een 17e (!) zege op rij? Vincent Kompany is er heel duidelijk over

18:00
"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

17:00
6
'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

17:20
5
Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten Reactie

Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten

16:45
1
Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

16:15
🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

16:30
2
Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

15:30
Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

16:00
Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

14:54
8
Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

15:15
4
Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

14:20
4
KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

14:00
1
Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

13:30
3
Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

13:00
Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

13:11
4
Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

12:20
1
Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

12:00
2
Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

12:40
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 18:15 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 20:45 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten Impala Impala over "Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match 1872 1872 over Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert Dirk1897 Dirk1897 over Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel" Fan1880 Fan1880 over Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over FCV Dender EH - Zulte Waregem: 2-2 Venom#13 Venom#13 over Lommel SK - SK Beveren: 2-2 Eldonte Eldonte over Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved