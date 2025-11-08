Alweer geen overwinning voor Dender: "Ik weet niet waarom we dat doen"

FCV Dender leek na een goede eerste helft mogelijk op weg naar zijn eerste overwinning in een halfjaar. In de tweede helft liep het echter nog verkeerd. De late gelijkmaker van Luc Marijnissen was niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Verdediger Luc Marijnissen speelde een degelijke partij. In de eerste helft kopte hij al eens een bal op de paal, na een slotoffensief kon hij vlak voor het einde van de wedstrijd alsnog de 2-2 van dichtbij binnentrappen.

Vijfde puntje voor Dender, maar alweer geen overwinning

En zo pakte Dender zijn vijfde puntje van het seizoen, maar blijft de eerste seizoenszege in de competitie wel nog steeds uit. De kloof met de rest blijft zo groot, de laatste plaats nog minstens drie weken in handen van de Oost-Vlamingen.

Geen al te blije gezichten dus bij Dender, dat in de eerste helft de beste kansen had en het zelf naliet om 2-0 of 3-0 op voorsprong te komen. Andermaal bleek efficiëntie een van de grote problemen van de hekkensluiter.

Dubbel gevoel voor Luc Marijnissen van Dender

"Het is een dubbel gevoel", opende Luc Marijnissen zijn reactie na de 2-2 tegen Zulte Waregem. "In de eerste helft hadden we de verdiende voorsprong beet, maar we laten na om de 2-0 te maken. Zo hadden we meer zekerheid kunnen hebben."





Na de pauze liep Dender vervolgens opnieuw achteruit: "We kiezen voor meer veiligheid en daardoor zakken we te veel. "Ik weet niet waarom we dat doen. We nodigden hen uit om hoger te spelen en gaven hen de bal. Uiteindelijk voelt het een beetje als een verlies, omdat we de voorsprong hadden."