BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

FCV Dender neemt het op vrijdagavond op tegen Zulte Waregem in Denderleeuw. Die wedstrijd was voorzien om 20.45 uur, maar is met een kwartiertje verlaat. Dat nieuws is ondertussen door allerhande bronnen bevestigd.

FCV Dender EH en Zulte Waregem hebben het nieuws nog niet op hun sociale media gezet, maar uit diverse bronnen is ondertussen doorgesijpeld tot in Denderleeuw dat de match tussen beide ploegen later zal beginnen.

De bus van Zulte Waregem zou namelijk vastzitten in het verkeer en daardoor iets later aankomen in het stadion van Denderleeuw. En daardoor zal de match dus niet beginnen om 20.45 uur.

Wedstrijd tussen Dender en Zulte Waregem uitgesteld

Uiteindelijk zal de wedstrijd beginnen om 21 uur, zo klinkt het. De schuldige is een ongeval in Wetteren op de E40, zo blijkt. Daardoor is de bus meer dan een halfuur verlet.





Naar Brussel op de #E40 35 min extra tussen Zwijnaarde en Wetteren, daar is links dicht door een ongeval. — VRT Verkeer (@verkeersanker) November 7, 2025

Ook de supportersbussen zitten vast in de file. Zij zien er voorlopig wel de humor nog wel van in en delen dan ook meteen beelden vanuit de file.

Wij zijn ondertussen wél al ter plaatse in Denderleeuw en houden u de komende uren dus zeker op de hoogte van de clash tussen Dender en Zulte Waregem.