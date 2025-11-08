"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

FCV Dender kon ook tegen Zulte Waregem zijn eerste zege van het seizoen niet halen. Nochtans hadden ze zeker in de eerste helft wel genoeg kansen daartoe, maar andermaal liep het verkeerd. Coach Hayk Milkon zag ook nog een bijzondere fase.

"De eerste helft was grotendeels voor ons, qua mogelijkheden en qua creatie van kansen", aldus Hayk Milkon in zijn analyse op de persbabbel na de wedstrijd tussen Dender en Zulte Waregem.

Coach Hayk Milkon niet tevreden met beslissingen van arbitrage

"We komen op voorsprong en krijgen nog wat kansen, maar kunnen die niet verzilveren. In de tweede helft toonden zij wat meer dynamiek, wat ook logisch was aangezien ze achter stonden."

"Wat ik niet begrijp is dat we niet tegen tien man mogen spelen. Dat begrijp ik niet goed. Wat Cappelle daar doet ... Daar kan je volgens mij zelfs rechtstreeks rood voor geven", haalt hij nog een bijzondere fase aan. "Het is een regelrechte schande dat je daar geen geel geeft."

Had Yannick Cappelle een rode kaart moeten krijgen?

Yannick Cappelle - die al een gele kaart had vroeg in de wedstrijd - kwam met een charge op Luc Marijnissen die volgens Milkon minstens opnieuw geel verdiende.





"Misschien was het niet ernstig genoeg voor de VAR om tussen te komen, maar als je als referee je verantwoordelijkheid pakt, dan moet je daar een gele kaart trekken. Het is jammer dat ik hierover moet praten, maar het is gewoon de realiteit."