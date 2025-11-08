Supportersactie zet kritiek kracht bij: boze Antwerp-fans halen vlak voor sleutelmatch uit naar het bestuur

Sleutelmatch of niet: de Antwerp-supporters hebben de thuiswedstrijd tegen La Louvière aangegrepen om hun kritiek richting het bestuur nog eens te onderstrepen. Het is de rood-witte aanhang menens, zoveel is duidelijk.

Federatie Antwerp Supporters Clubs en Collectief 86 hadden voor aanvang van de wedstrijd al een statement de wereld ingestuurd. In hun verklaring werden het beleid van de club en de hoge abonnementsprijzen aan de kaak gesteld. Daar is het niet bij gebleven. De kritiek op het bestuur werd kracht bijgezet met een supportersactie op de Bosuil.

Voor aanvang van de wedstrijd werden aan het Bosuilstadion witte papieren uitgedeeld met aan de ene kant één groot euroteken in het zwart. Het was de bedoeling dat de thuissupporters dit omhoog zouden steken bij de veldbetreding van de spelers en dat deden de fans dan ook massaal. Zo maakten ze kenbaar dat het de club volgens te veel om de centen te doen is.

Duurste abonnementsprijzen bij Antwerp

Op de andere kant van het blad stonden de prijzen van de goedkoopste abonnementen bij alle eersteklassers. Volgens deze cijfers zou een heel seizoen Antwerp volgen het duurste zijn, met een goedkoopste abonnement van 400 euro. Geen enkele andere ploeg uit de JPL zou meer geld vragen van zijn supporters. Gent, Anderlecht, Mechelen en Zulte Waregem verkopen ook wel abonnementen van minstens 250 euro.

Daarnaast was er ook nog een volgende heldere boodschap te lezen vanwege de supportersgroepen. "Antwerp is van ons. Volkse club, geen eliteclub. We betaalden topprijzen - kregen degradatievoetbal. Beloftes over investeringen? Niet nagekomen. Supporters zijn geen melkkoeien. Bestuur: pas je prijzen naar volgend seizoen aan en maak van Antwerp terug de volksclub die het ooit was."





Antwerp-fans ook ontevreden over de ploeg

Eén van de spandoeken van de harde kern deed ook uitschijnen dat het aan deze prijzen niet meer mogelijk is dat het "fan zijn" overgedragen wordt van de ene generatie van een gezin op de volgende. Ook de spelers blijven niet helemaal buiten schot. "Bestuur faalt met woorden, ploeg met daden", stond op een ander spandoek te lezen.