Supportersactie zet kritiek kracht bij: boze Antwerp-fans halen vlak voor sleutelmatch uit naar het bestuur

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Bosuilstadion
| Reageer
Supportersactie zet kritiek kracht bij: boze Antwerp-fans halen vlak voor sleutelmatch uit naar het bestuur

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sleutelmatch of niet: de Antwerp-supporters hebben de thuiswedstrijd tegen La Louvière aangegrepen om hun kritiek richting het bestuur nog eens te onderstrepen. Het is de rood-witte aanhang menens, zoveel is duidelijk.

Federatie Antwerp Supporters Clubs en Collectief 86 hadden voor aanvang van de wedstrijd al een statement de wereld ingestuurd. In hun verklaring werden het beleid van de club en de hoge abonnementsprijzen aan de kaak gesteld. Daar is het niet bij gebleven. De kritiek op het bestuur werd kracht bijgezet met een supportersactie op de Bosuil.

Voor aanvang van de wedstrijd werden aan het Bosuilstadion witte papieren uitgedeeld met aan de ene kant één groot euroteken in het zwart. Het was de bedoeling dat de thuissupporters dit omhoog zouden steken bij de veldbetreding van de spelers en dat deden de fans dan ook massaal. Zo maakten ze kenbaar dat het de club volgens te veel om de centen te doen is.

Duurste abonnementsprijzen bij Antwerp

Op de andere kant van het blad stonden de prijzen van de goedkoopste abonnementen bij alle eersteklassers. Volgens deze cijfers zou een heel seizoen Antwerp volgen het duurste zijn, met een goedkoopste abonnement van 400 euro. Geen enkele andere ploeg uit de JPL zou meer geld vragen van zijn supporters. Gent, Anderlecht, Mechelen en Zulte Waregem verkopen ook wel abonnementen van minstens 250 euro. 

Daarnaast was er ook nog een volgende heldere boodschap te lezen vanwege de supportersgroepen. "Antwerp is van ons. Volkse club, geen eliteclub. We betaalden topprijzen - kregen degradatievoetbal. Beloftes over investeringen? Niet nagekomen. Supporters zijn geen melkkoeien. Bestuur: pas je prijzen naar volgend seizoen aan en maak van Antwerp terug de volksclub die het ooit was."

Antwerp-fans ook ontevreden over de ploeg

Eén van de spandoeken van de harde kern deed ook uitschijnen dat het aan deze prijzen niet meer mogelijk is dat het "fan zijn" overgedragen wordt van de ene generatie van een gezin op de volgende. Ook de spelers blijven niet helemaal buiten schot. "Bestuur faalt met woorden, ploeg met daden", stond op een ander spandoek te lezen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
La Louvière

Meer nieuws

LIVE: Antwerp heeft overwicht maar bijt voorlopig tanden stuk op La Louvière Live

LIVE: Antwerp heeft overwicht maar bijt voorlopig tanden stuk op La Louvière

21:25
Frédéric Frans ontvangt met RWDM 'zijn' Beerschot: "Leuk dat die jongens het nu goed doen"

Frédéric Frans ontvangt met RWDM 'zijn' Beerschot: "Leuk dat die jongens het nu goed doen"

21:20
'KRC Genk strijkt deze winter mooi bedrag op als doorverkooppercentage op transfer'

'KRC Genk strijkt deze winter mooi bedrag op als doorverkooppercentage op transfer'

21:00
1
Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het"

Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het"

17:06
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/11: Kana - Tresoldi - Van Bommel - Clement - Overmars

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/11: Kana - Tresoldi - Van Bommel - Clement - Overmars

20:30
Antwerp-coach Stef Wils komt terug op zijn opvallende uitspraak

Antwerp-coach Stef Wils komt terug op zijn opvallende uitspraak

13:00
1
Speelt Royal Antwerp FC heel binnenkort Marc Overmars kwijt?

Speelt Royal Antwerp FC heel binnenkort Marc Overmars kwijt?

19:30
Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

12:30
6
Vijfde wedstrijd zonder zege voor Westerlo: Charleroi blijkt een stuk sterker dan de Kemphanen

Vijfde wedstrijd zonder zege voor Westerlo: Charleroi blijkt een stuk sterker dan de Kemphanen

20:14
Vertrekt hij komende zomer? Marco Kana zegt hoe het zit met zijn toekomst bij Anderlecht

Vertrekt hij komende zomer? Marco Kana zegt hoe het zit met zijn toekomst bij Anderlecht

20:30
LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

10:45
'Interesse blijft maar groeien: extra ploeg toont interesse in Nicolo Tresoldi'

'Interesse blijft maar groeien: extra ploeg toont interesse in Nicolo Tresoldi'

20:00
Adriano Bertaccini leeft mee met Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Dat doet pijn..."

Adriano Bertaccini leeft mee met Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Dat doet pijn..."

19:00
Deschacht heeft gouden tip voor Anderlecht: "Een voorbeeld nemen aan Club Brugge"

Deschacht heeft gouden tip voor Anderlecht: "Een voorbeeld nemen aan Club Brugge"

18:30
4
Draak van een wedstrijd levert belangrijke driepunter op in Cercle Brugge - OH Leuven

Draak van een wedstrijd levert belangrijke driepunter op in Cercle Brugge - OH Leuven

18:01
Einde van een recordreeks: Kompany en Bayern München lijden puntenverlies

Einde van een recordreeks: Kompany en Bayern München lijden puntenverlies

18:00
1
'Club Brugge mag dromen van transfer van 40 miljoen'

'Club Brugge mag dromen van transfer van 40 miljoen'

17:30
1
Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau"

Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau"

15:45
1
'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster'

'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster'

16:30
1
'Kompany en Bayern leggen 70 miljoen op tafel voor La Liga-ster'

'Kompany en Bayern leggen 70 miljoen op tafel voor La Liga-ster'

16:00
Manchester United voorkomt eerste nederlaag met Lammens na compleet waanzinnige slotfase

Manchester United voorkomt eerste nederlaag met Lammens na compleet waanzinnige slotfase

15:32
Voormalig Anderlecht-talent komt eindelijk boven water bij Ajax

Voormalig Anderlecht-talent komt eindelijk boven water bij Ajax

15:00
Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

14:00
Hij werd al als VIP uitgenodigd: wordt Marc Brys straks de eerste Belgische coach van FC Barcelona?

Hij werd al als VIP uitgenodigd: wordt Marc Brys straks de eerste Belgische coach van FC Barcelona?

14:30
3
Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog?

Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog?

12:45
4
"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

12:20
3
Spelen De Bruyne en Lukaku binnenkort in een nieuw stadion?

Spelen De Bruyne en Lukaku binnenkort in een nieuw stadion?

13:30
Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

11:30
16
Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

12:00
4
Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

11:15
Lommel snoept leider Beveren punten af: "Hij ziet altijd dingen die anderen niet zien"

Lommel snoept leider Beveren punten af: "Hij ziet altijd dingen die anderen niet zien"

11:45
1
🎥 De volgende op de lijst van Rudi Garcia? Jonge Belg (ex-Anderlecht en -Juventus) schittert in Duitsland

🎥 De volgende op de lijst van Rudi Garcia? Jonge Belg (ex-Anderlecht en -Juventus) schittert in Duitsland

11:00
STVV wrijft zich in de handen, net als Anderlecht - Vrancken apetrots

STVV wrijft zich in de handen, net als Anderlecht - Vrancken apetrots

10:15
Carlos Forbs maakt heel Portugal gek na zijn indrukwekkende prestatie, ook Roberto Martinez

Carlos Forbs maakt heel Portugal gek na zijn indrukwekkende prestatie, ook Roberto Martinez

10:30
Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters

Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters

08:40
2
Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp - La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

-URKO -URKO over 'KRC Genk strijkt deze winter mooi bedrag op als doorverkooppercentage op transfer' Geert66 Geert66 over Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren -URKO -URKO over 🎥 Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN ontleder ontleder ontleder ontleder over Charleroi - Westerlo: 2-0 The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp - La Louvière: - We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Sunderland - Arsenal: 2-2 Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster' stephen king stephen king over Cercle Brugge - OH Leuven: 1-2 Snoek Snoek over Einde van een recordreeks: Kompany en Bayern München lijden puntenverlies Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved