Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het"

Foto: © photonews

De druk bij Antwerp bereikt een hoogtepunt. The Great Old bengelt onderaan het klassement en zaterdag tegen La Louvière kan het wel eens de laatste kans zijn voor coach Stef Wils. De fans grijpen het moment aan om een harde boodschap richting het bestuur te sturen.

Antwerp begon slecht aan zijn seizoen. Na de zwakke prestatie tegen STVV afgelopen weekend volgde er een 1-0 nederlaag. The Great Old staat na 13 wedstrijden pas op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League.

Zaterdagavond nemen Stef Wils en zijn troepen het thuis op tegen RAAL La Louvière. Het lijkt erop dat dit de match van de laatste kans is voor coach Stef Wils. Naar aanleiding van de match kwamen Federatie van Antwerp Supporters Clubs en Collectief 86 met een duidelijke boodschap.

Ze komen met kritiek op de werking van de club, de hoge prijzen binnen de club en meer. Of het zal doordringen tot bij het bestuur blijft nog maar de vraag, want in het verleden werden er ook al statements de wereld ingestuurd.

De volledige boodschap:

Antwerp, mijn club waar het nooit rustig kan zijn! De club die schulden kende, veel dieper dan de oude vijver voor Tribune 1. Die prijzen won, maar ook in het vagevuur van Tweede dook. De club die roemloos ten onder ging in Libramont, maar tegelijk naar Wembley ging. Antwerp, mijn verdomde club waar het altijd warm en koud tegelijk moet blazen.

Het succes kwam snel; we werden verwend met bekers en een titel. Maar uitgroeien tot een club die volledig zelfbedruipend wordt, gebeurt niet zonder slag of stoot. Het pad naar de top loopt niet over rozen. Voor dat alles zeker begrip. Een stap terugzetten om gezond te kunnen groeien; de doorwinterde Antwerp-fan maalt daar niet om. Voor ons tellen kleuren, stamnummer en de onbreekbare band tussen onszelf en de club. Antwerp is méér dan een club. Het is wie wij zijn!

Maar wat we nu zien, past daar niet bij. Het vloekt met ons DNA. Antwerp was van bij aanvang een volkse club waar generaties lang (groot)vaders en (klein)zonen samen de tribunes bevolkten. From father to son. Op de Bosuil komt de diversiteit van de stad en de wijken samen in organische verbondenheid. Samen winst en verlies dragend, met de beperkte middelen die er doorgaans waren.

Vandaag stellen we vast dat we met koplengte voorsprong de duurste club van het land zijn geworden, met abonnementprijzen die zelfs naar Champions League-normen stevig mogen worden genoemd. Zodanig, dat het voor een doorsnee gezin met twee kinderen haast financieel onmogelijk wordt gemaakt. Nochtans is deze jeugd de toekomst! Maar, niet meer op Antwerp blijkbaar… Diamanten prijzen voor degradatievoetbal, waar wij als trouwe supporters moeten opdraaien voor een transferbeleid dat ergens onderweg ontspoorde. En dan is maar de vraag wie straks de kop van jut moet zijn.

Seizoen na seizoen de beste spelers verkopen, maar tegelijk de ontstane leemtes niet opvullen. Dat werkt niet. 20% van de verkoop zou worden geïnvesteerd in kwaliteitsvol spelersmateriaal. Dat hebben we precies gemist? We krijgen sterk het gevoel te worden herleid tot melkkoeien; niet goed genoeg om tot de laatste druppel te worden uitgeknepen. Hier stopt het.

Bestuur, de hoogste tijd om te herbronnen en de Antwerpse voetbalbeleving back to basics te brengen! Terug naar wat voetbalcultuur hoort te zijn: van en voor het volk!

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Meer nieuws

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 18:15 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 20:45 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG

