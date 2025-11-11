Opinie Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordelijkheidsgevoel

Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordelijkheidsgevoel
Foto: © photonews

Stef Wils kan voorlopig aan boord blijven als Antwerp-coach. Een speler met een groot verantwoordelijkheidsgevoel was de voortrekker bij de zege die Wils in het zadel houdt.

Stef Wils heeft even wat ademruimte gevonden om verder te werken. Als na de interlandbreak Dender voor de bijl gaat op de Bosuil, moeten er misschien even geen vragen meer gesteld worden over de positie van Wils. Zijn spelers toonden zaterdag dat ze bereid waren voor hem te vechten, al mag Wils toch ook de medewerking bij de tegenstander dankbaar zijn.

La Louvière was het afgelopen weekend in een vrijgevige bui. De bezoekers deelden toch twee cadeautjes uit van niet geringe waarde. Antwerp had nog maar weinig gecreëerd toen Owen Maës, uitgerekend een sterkhouder bij LaLou, Somers een slagje in het gezicht gaf. Cadeau nummer één. Dan nog moest de Great Old maar eens zien dat tienkoppige blok te ontwrichten.

Off-day voor steunpilaren La Louvière

Marcos Peano werkte Vincent Janssen neer vlak voor het uur: cadeau nummer twee. Janssen had nog een verdediger in zijn nek hijgen. Meer dan waarschijnlijk zou de Nederlander in deze fase niet hebben kunnen scoren zonder de tussenkomst van de doelman, die nochtans ook al bij momenten fantastische dingen liet zien dit seizoen. Een paar steunpilaren bij La Louvière hadden een jour sans.

Dat helpt als geplaagde coach. Als we dan naar zijn eigen ploeg kijken, is het toch vooral Janssen die de toon heeft gezet. Hardwerkend zoals altijd. Hij is degene die de strafschop afdwong, om 'm vervolgens rechtdoor binnen te trappen. Tevens bereikbaar als aanspeelpunt in de aanloop naar de 3-0. Bovendien nam Janssen het na afloop van de match volmondig op voor zijn coach.

Janssen voelt zich verantwoordelijk, ploegmaats ook?

Janssen gaat voorop in de strijd zoals het een uitstekende aanvoerder betaamt. Misschien is het volgende wel het belangrijkste wat hij na de winst tegen La Louvière meegaf: hij voelt zich erg verantwoordelijkheid voor de gemiste kansen uit de vorige weken. Volgens hem voelen zijn ploegmaats zich verantwoordelijk voor andere momenten waarop het misliep. Als dat zo is, hebben Wils & co een kans om uit het dal te kruipen. 

Antwerp
La Louvière
Stef Wils
Vincent Janssen

