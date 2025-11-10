Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

De Belgische U17 heeft indruk gemaakt op het WK in Qatar. Na een sterke groepsfase voegen nu ook Jorthy Mokio, Nathan De Cat en Mohammed El Adfaoui zich bij de selectie om de knock-outfase aan te vatten.

De hype rond het WK U17 is groot deze editie. België heeft een goede generatie in Qatar en is al zeker van de volgende ronde, nadat het tweede eindigde in zijn groep met Argentinië, Qatar en Fiji.

Maandag vlogen Jorthy Mokio, Nathan De Cat en Mohammed El Adfaoui naar Qatar om de groep te vervoegen. Ze zullen nu de 1/16e finale gaan spelen daar met de jonge Duivels.

Blijven ze tot het einde van het tornooi?

Maar wat als ze verder doorstoten? Anderlecht laat Nathan De Cat niet graag vertrekken. Hoe lang zal hij blijven? "Daar is nog geen duidelijkheid over", zegt de middenvelder zelf bij Sporza.

Al lijkt het ons duidelijk dat De Cat niet terugkeert als België verder geraakt, ook al wilt Anderlecht dat niet. We geloven dat hij gewoon blijft, tot ons land uit het tornooi ligt. Net als Jorthy Mokio.





"Ik heb nog een gesprek gehad met onze trainer en de technische directeur", zei de Ajax-verdediger. "Ik ga ervan uit dat ik tot de laatste dag mag blijven." El Adfaoui zal ook niet snel terug naar Gent keren. "Ik denk ook dat ik tot op het einde mag blijven. Ik hoop het toch."