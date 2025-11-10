De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach"

Anderlecht heeft nog eens gewonnen van Club Brugge. Het verschil werd niet gemaakt op voetbalkwaliteit, maar wel op inzet. Een riedeltje dat de Kosovaar zijn troepen al lang probeert wijs te maken. Talent moet gekoppeld worden aan mentaliteit. En die moet groter zijn dan die van de tegenstander.

Want zelfs al is iedereen het daar niet mee eens, er zit best wel wat kwaliteit in de kern van Anderlecht. Thorgan Hazard is - ondanks de vele berichten over zijn tanende vorm - nog steeds een man die in elke match het verschil kan maken.

De Cat is een puur talent

Marco Kana speelde tegen Club een heel intelligente match. Nilson Angulo kan een gesel zijn voor elke tegenstander. Bertaccini en Cvetkovic zijn gewoon ultra-ambetante spelers om tegen je te hebben. En dan heb je nog Nathan De Cat. Puurder kan talent amper zijn. Die pass op Hazard voor de 1-0 was schitterend. Veel andere 'zessen' zouden daar voor de veilige optie gekozen hebben.

Dus ja, Anderlecht heeft de kwaliteiten om mee te draaien in de top, maar moet nog een extra dimensie toevoegen aan het aanwezige potentieel: de mentaliteit. Het is het grootste stokpaardje van Besnik Hasi. Hij zei het ons vrijdag al: "Dat aanvallers niet fris voor doel zijn omdat ze te veel moeten verdedigen? Dat is onzin! Zo werkt modern voetbal niet!"

Hazard geeft het voorbeeld

Angulo, Bertaccini, Cvetkovic en Hazard hadden de boodschap begrepen. Zondagmiddag speelden ze met de stropdas om, maar ook met het werkpak erover aan. Ze knokten, tackelden, liepen... Dat is wat Hasi van hen wil zien. Hij probeert hen al heel het seizoen wijs te maken dat hij de bal liefst zo hoog mogelijk wil veroveren.





Maar het is pas nu helemaal door gedrongen. Mogelijk ook omdat ze nu alle vier samen op het veld staan en Hazard als 32-jarige het voorbeeld geeft. Dan kan je als 18- of 23-jarige moeilijk achterblijven. Trouwens, Cvetkovic moeten ze meer intomen dan motiveren, horen we in de wandelgangen. De Serviër zou zich in de eerste helft al helemaal dood lopen, moesten ze hem laten doen.

Er zit meer in dan iedereen denkt

De vraag is nu of Hasi hen de lijn kan doen doortrekken. Dat ze er nu van doordrongen zijn dat ze voor elkaar moeten strijden en lopen. Dat hun succes daarvan afhangt als ze zich straks willen meten met Club en Union in de play-offs.

Maar Anderlecht heeft in die ene match tegen Brugge wel laten zien dat er meer in zit dan iedereen denkt. En dat Besnik Hasi misschien toch niet zo'n slechte coach is als waarvoor hij wordt afgeschilderd.