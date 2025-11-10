Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht pakte opnieuw uit met sterk voetbal. Na de 3-1 tegen KV Mechelen volgde een knappe 1-0-zege tegen Club Brugge, en dat met opvallend veel energie, intensiteit en kwaliteit op het veld. Nathan De Cat maakte opnieuw indruk.

Anderlecht heeft indruk gemaakt vorig weekend. Paars-wit won met 1-0 van Club Brugge, mét goed voetbal. Een knappe bevestiging na de 3-1 zege tegen KV Mechelen de week voordien.

"Op het veld was Anderlecht echt goed. Ze hebben verdiend gewonnen, met zoveel energie, intensiteit, overgave, solidariteit, maar ook goed gevoetbald", zag ook Peter Vandenbempt.

Anderlecht heeft goud in handen met Nathan De Cat

"Het was niet enkel knokken, en al het goede van tegen KV Mechelen is bevestigd tegen een veel sterkere tegenstander, op papier dan toch", ging de commentator verder bij Sporza. Hij zag op het middenveld een uitblinker.

"De 17-jarige De Cat was opnieuw geweldig tegen Vanaken." De middenvelder trekt nu naar het WKU17, waar de Rode Duivels al zeker zijn van een plaats in de volgende ronde. Volgens Vandenbempt heeft Anderlecht goud in handen.

"Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro zal verkopen, zal het De Cat zijn", zegt hij. Transfermarkt schat zijn waarde voorlopig op 7 miljoen euro, al zal dat wel stijgen bij de volgende update.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Nathan De Cat

Meer nieuws

Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

16:00
De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

23:00
5
Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al

Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al

11:40
2
Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast"

Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast"

11:20
5
Waarom Marc Coucke blij is met de gang van zaken na verkoop aandelen Vandenhaute, al blijven die bij Mauvavie

Waarom Marc Coucke blij is met de gang van zaken na verkoop aandelen Vandenhaute, al blijven die bij Mauvavie

09:30
Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

13:30
Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

15:30
Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

09:00
2
Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

08:00
14
Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats Reactie

Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats

15:00
De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" Analyse

De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach"

06:00
15
KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

14:50
Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik

Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik

14:40
9
KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

13:45
Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

14:00
Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

08:40
11
Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

13:00
5
Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

12:40
1
Antonio Conte woest en hij spaart zijn spelers niet bij afwezigheid De Bruyne: dit was zijn zware uithaal

Antonio Conte woest en hij spaart zijn spelers niet bij afwezigheid De Bruyne: dit was zijn zware uithaal

12:20
Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

21:00
4
Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

12:00
1
Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen

Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen

11:00
6
Talent komt altijd bovendrijven, Arthur Vermeeren bewijst dat: "Hij ligt boven het gemiddelde"

Talent komt altijd bovendrijven, Arthur Vermeeren bewijst dat: "Hij ligt boven het gemiddelde"

10:30
Vrancken motiveerde STVV met 'vernederend' artikel: "Voetbal is meer dan data"

Vrancken motiveerde STVV met 'vernederend' artikel: "Voetbal is meer dan data"

10:00
'Politie STVV grijpt snel in en voorkomt rellen met Standard-supporters'

'Politie STVV grijpt snel in en voorkomt rellen met Standard-supporters'

09:45
1
🎥 Dit heeft Thorsten Fink te zeggen na puntendeling Genk in Gent

🎥 Dit heeft Thorsten Fink te zeggen na puntendeling Genk in Gent

09:20
Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

08:20
2
Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

17:45
🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international

07:40
Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Reactie

Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie

16:45
1
Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

16:30
12
Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

22:30
'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

07:00
Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

22:00
🎥 Vanderbiest komt heerlijk uit de hoek, Hubert wuift verlies Club Brugge weg: "De refs kicken op aandacht" Reactie

🎥 Vanderbiest komt heerlijk uit de hoek, Hubert wuift verlies Club Brugge weg: "De refs kicken op aandacht"

06:45
Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

07:20
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

RSCAtiktaks RSCAtiktaks over Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard Stigo12 Stigo12 over Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik Shake spier Shake spier over Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen Andreas2962 Andreas2962 over Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren" Andreas2962 Andreas2962 over Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan Negenduuzend Negenduuzend over Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het" Dog3 Dog3 over De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril" André Coenen André Coenen over 'Politie STVV grijpt snel in en voorkomt rellen met Standard-supporters' Toby Wong Toby Wong over Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast" Joe Joe over De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved