Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

Anderlecht pakte opnieuw uit met sterk voetbal. Na de 3-1 tegen KV Mechelen volgde een knappe 1-0-zege tegen Club Brugge, en dat met opvallend veel energie, intensiteit en kwaliteit op het veld. Nathan De Cat maakte opnieuw indruk.

Anderlecht heeft indruk gemaakt vorig weekend. Paars-wit won met 1-0 van Club Brugge, mét goed voetbal. Een knappe bevestiging na de 3-1 zege tegen KV Mechelen de week voordien.

"Op het veld was Anderlecht echt goed. Ze hebben verdiend gewonnen, met zoveel energie, intensiteit, overgave, solidariteit, maar ook goed gevoetbald", zag ook Peter Vandenbempt.

Anderlecht heeft goud in handen met Nathan De Cat

"Het was niet enkel knokken, en al het goede van tegen KV Mechelen is bevestigd tegen een veel sterkere tegenstander, op papier dan toch", ging de commentator verder bij Sporza. Hij zag op het middenveld een uitblinker.

"De 17-jarige De Cat was opnieuw geweldig tegen Vanaken." De middenvelder trekt nu naar het WKU17, waar de Rode Duivels al zeker zijn van een plaats in de volgende ronde. Volgens Vandenbempt heeft Anderlecht goud in handen.





"Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro zal verkopen, zal het De Cat zijn", zegt hij. Transfermarkt schat zijn waarde voorlopig op 7 miljoen euro, al zal dat wel stijgen bij de volgende update.