Waarom Marc Coucke blij is met de gang van zaken na verkoop aandelen Vandenhaute, al blijven die bij Mauvavie

Het hoofdstuk-Wouter Vandenhaute bij Anderlecht is officieel afgesloten. Na zijn ontslag als voorzitter in september heeft hij nu ook zijn aandelen verkocht. Zijn zakenpartner en vriend Geert Duyck neemt zijn deel in het investeringsvehikel Mauvavie over.

Daarmee verliest Vandenhaute zijn laatste band met paars-wit. De timing is symbolisch: net op de dag dat Michael Verschueren officieel zijn rol als voorzitter opnam en Kenneth Bornauw terugkeerde als CEO. Voor eigenaar Marc Coucke is dit het scenario waar hij al maanden op hoopte, eindelijk rust in de bestuurskamer.

De verstandhouding tussen Coucke en Vandenhaute was de voorbije jaren danig bekoeld. De club kende spanningen tussen twee kampen: Coucke aan de ene kant, Vandenhaute en Duyck aan de andere. Omdat Duyck financieel sterker stond, lag het voor de hand dat niet hij maar Vandenhaute zou vertrekken.

Dat Duyck blijft is goed nieuws voor Coucke

Voor Coucke is de blijvende aanwezigheid van Geert Duyck net goed nieuws, schrijft HLN. De topman bij investeringsfonds CVC beschikt over internationale connecties én financiële slagkracht. Bovendien hebben de twee altijd een constructieve relatie gehad, zelfs in de woeligste periodes van het Anderlecht-bestuur.

Ook financieel is het de meest haalbare oplossing. Coucke hoeft geen extra miljoenen in de club te pompen, en er moet geen nieuwe externe investeerder gezocht worden. Mauvavie behoudt een blokkeringsminderheid, maar zonder Vandenhaute aan boord wordt die veel minder problematisch.





Duyck zelf wil geen zichtbare rol spelen binnen de club. Hij ziet zichzelf als een stille aandeelhouder die zich niet bemoeit met de dagelijkse werking, maar wel wil dat Anderlecht opnieuw financieel en sportief gezond wordt.

Voor het eerst in jaren kan Marc Coucke nu echt zijn stempel drukken op het beleid. Met Verschueren als voorzitter en Bornauw als CEO heeft hij zijn eigen team rond zich verzameld. De macht is weer volledig in handen van Coucke en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de toekomst van paars-wit.