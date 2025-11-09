De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

Met een sterke prestatie tegen Club Brugge heeft Nathan De Cat zich opnieuw in de kijker gespeeld bij Anderlecht. De 17-jarige verdediger leverde een belangrijke bijdrage aan de overwinning en maakt zich nu op voor het WK met de Belgische U17 in Qatar.

Belangrijke rol in overwinning tegen Club

De Cat speelde een solide wedstrijd en hield onder meer Hans Vanaken uit de match. Daarmee had hij een groot aandeel in de 2-1-overwinning van paars-wit. “Dit is een geweldig moment”, klinkt het na afloop in Het Laatste Nieuws. De jonge verdediger benadrukte het belang van de zege voor de ploeg en de supporters. “We wisten hoe belangrijk een overwinning tegen Brugge zou zijn voor ons en onze fans.”

De laatste thuisoverwinning van Anderlecht tegen Club Brugge was al eventjes geleden. Toen was De Cat twaalf jaar oud en actief als ballenjongen. Het is mooi om het nu op het veld ook mee te kunnen maken.”

Voorbereiding op WK met Belgische U17

De Cat vertrekt maandag richting Qatar, waar hij zich aansluit bij de Belgische U17-selectie. Het team heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde na een overwinning tegen Tunesië. “Ik heb gehoord dat ze Tunesië geklopt hebben en dus zeker doorgaan. Ik heb er echt heel veel zin in.”

Volgens de planning zal De Cat in principe enkel deelnemen aan de zestiende finale en de eventuele achtste finale. Zijn aanwezigheid moet de defensieve stabiliteit van de ploeg versterken. De Belgische U17 mikt op een plaats bij de laatste acht, afhankelijk van de loting en verdere prestaties.





Wie de tegenstander wordt in de zestiende finales zal pas dinsdag bekend zijn. De Cat is trouwens niet alleen om nu pas richting het WK in Qatar te vertrekken. Hij wordt maandag vergezeld door Jorthy Mokio van Ajax en Mohammed El Adfaoui van KAA Gent.