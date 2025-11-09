De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Met een sterke prestatie tegen Club Brugge heeft Nathan De Cat zich opnieuw in de kijker gespeeld bij Anderlecht. De 17-jarige verdediger leverde een belangrijke bijdrage aan de overwinning en maakt zich nu op voor het WK met de Belgische U17 in Qatar.

Belangrijke rol in overwinning tegen Club

De Cat speelde een solide wedstrijd en hield onder meer Hans Vanaken uit de match. Daarmee had hij een groot aandeel in de 2-1-overwinning van paars-wit. “Dit is een geweldig moment”, klinkt het na afloop in Het Laatste Nieuws. De jonge verdediger benadrukte het belang van de zege voor de ploeg en de supporters. “We wisten hoe belangrijk een overwinning tegen Brugge zou zijn voor ons en onze fans.”

De laatste thuisoverwinning van Anderlecht tegen Club Brugge was al eventjes geleden. Toen was De Cat twaalf jaar oud en actief als ballenjongen. Het is mooi om het nu op het veld ook mee te kunnen maken.”

Voorbereiding op WK met Belgische U17

De Cat vertrekt maandag richting Qatar, waar hij zich aansluit bij de Belgische U17-selectie. Het team heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde na een overwinning tegen Tunesië. “Ik heb gehoord dat ze Tunesië geklopt hebben en dus zeker doorgaan. Ik heb er echt heel veel zin in.”

Volgens de planning zal De Cat in principe enkel deelnemen aan de zestiende finale en de eventuele achtste finale. Zijn aanwezigheid moet de defensieve stabiliteit van de ploeg versterken. De Belgische U17 mikt op een plaats bij de laatste acht, afhankelijk van de loting en verdere prestaties.

Wie de tegenstander wordt in de zestiende finales zal pas dinsdag bekend zijn. De Cat is trouwens niet alleen om nu pas richting het WK in Qatar te vertrekken. Hij wordt maandag vergezeld door Jorthy Mokio van Ajax en Mohammed El Adfaoui van KAA Gent.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Nathan De Cat

Meer nieuws

Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

21:00
2
Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

17:45
Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Reactie

Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie

16:45
1
Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

16:30
12
Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

22:30
Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

22:00
Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

15:45
13
Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

15:23
De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril" Reactie

De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril"

22:35
Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

14:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Stassin - Fofana - Tresoldi

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Stassin - Fofana - Tresoldi

21:40
Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

14:00
1
Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

13:30
3
Door een penalty in minuut 93: Union wint weer niet in Mechelen en loopt slechts een punt uit op Club Brugge

Door een penalty in minuut 93: Union wint weer niet in Mechelen en loopt slechts een punt uit op Club Brugge

21:16
Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

20:30
1
'Eigen trainer dropt stevige transferbom over Lucas Stassin'

'Eigen trainer dropt stevige transferbom over Lucas Stassin'

21:40
Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

20:23
"Weinig met voetbal te maken": Droomweekend voor Kortrijk, maar speler doet zijn beklag over Patro

"Weinig met voetbal te maken": Droomweekend voor Kortrijk, maar speler doet zijn beklag over Patro

21:20
Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt" Reactie

Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt"

18:50
1
Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

20:00
Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

17:30
📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

19:30
'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

19:00
1
Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

17:56
Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

18:30
📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

15:00
🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

18:00
Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

17:00
Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

15:30
De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

16:00
Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

13:00
LIVE: Vuurwerk in het Lotto Park? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Anderlecht en Club Brugge

LIVE: Vuurwerk in het Lotto Park? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Anderlecht en Club Brugge

09:43
Ploegmeeting zonder coach: wat er écht werd gezegd bij Anderlecht

Ploegmeeting zonder coach: wat er écht werd gezegd bij Anderlecht

08:40
2
'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

11:00
Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

10:30
10
Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

08/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken" Dirk1897 Dirk1897 over KV Mechelen - Union SG: 1-1 Nelvafrel Nelvafrel over RWDM Brussels - K Beerschot VA: 0-1 TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer Johnnie Walker Johnnie Walker over Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KAA Gent - KRC Genk: 1-1 André Coenen André Coenen over STVV - Standard: 1-0 FCBalto FCBalto over Anderlecht - Club Brugge: 1-0 Philippe Cr Philippe Cr over Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit TIGERMANIA TIGERMANIA over Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved