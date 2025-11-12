Pro League hakt één knoop door: opvolger Vandenhaute komt van Club Brugge

Pro League hakt één knoop door: opvolger Vandenhaute komt van Club Brugge
Foto: © photonews

Wouter Vandenhaute is voorzitter af bij RSC Anderlecht en dus moest kwam ook in de Pro League zijn zitje vacant. Club Brugge heeft dat zitje nu ingenomen via Bob Madou, die zo in de Raad van Bestuur komt van de Pro League.

De Pro League zat woensdag samen om te spreken over heel wat zaken. De situatie met DAZN kwam ter sprake, er was de discussie over het competitieformat en er moest iemand nieuw verkozen worden in de Raad van Bestuur.

Wouter Vandenhaute out, Bob Madou in bij Pro League

Over verschillende zaken werden tot op heden nog geen beslissingen genomen, maar het zitje van Wouter Vandenhaute is ondertussen wel opnieuw ingenomen.

Bob Madou was de te verwachten en voorgedragen kandidaat en hij haalde het zitje uiteindelijk ook binnen. De sterke man van Club Brugge vervangt op die manier Vandenhaute van Anderlecht in de Raad van Bestuur van de Pro League.

Niemand had bezwaar tegen Madou

Diverse topclubs hadden de 43-jarige Madou naar voren geschoven en geen enkele andere ploeg kwam met een tegenvoorstel of commentaar, dus kon hij heel snel worden bekrachtigd.

De komende maanden zal er vermoedelijk opnieuw moeten worden samengekomen om ook een aantal andere heikele thema's te gaan aanpakken, want op dat gebied blijft het tot dusver afwachten en uitkijken naar wat er allemaal nog zal gebeuren.

