Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

De blessurelast bij Club Brugge neemt toe. Na het uitvallen van Bjorn Meijer en Lynnt Audoor moet trainer Nicky Hayen mogelijk ook Kyriani Sabbe tijdelijk missen. De defensieve opties worden daardoor steeds beperkter.

Sabbe vroegtijdig naar de kant

Tijdens het competitieduel tegen Anderlecht moest Kyriani Sabbe al voor het kwartier naar de kant. Bij een verdedigende loopactie begon de flankverdediger te hinken, waarna hij niet verder kon spelen. De blessure situeert zich ter hoogte van het bovenbeen. De ernst van het letsel wordt pas duidelijk na verdere medische onderzoeken.

Sabbe, een jeugdproduct van Club Brugge, was de voorbije weken een vaste waarde in de defensie. Zijn uitval komt op een moment dat de ploeg al kampt met beperkte bezetting op de flanken. Trainer Hayen beschikt momenteel enkel nog over Seys en Siquet als fitte flankverdedigers.

Meijer en Audoor langdurig onbeschikbaar

Naast Sabbe zijn ook Bjorn Meijer en Lynnt Audoor niet inzetbaar. Volgens Het Nieuwsblad staat Meijer nog een viertal weken aan de kant. De Nederlandse verdediger is al enige tijd buiten strijd en zijn herstel verloopt volgens schema. Audoor liep woensdag tegen FC Barcelona een spierscheur op en moest meteen het veld verlaten. Ook hij zal minstens vier weken niet beschikbaar zijn.

De afwezigheid van Audoor treft vooral het middenveld. De jonge speler werd de laatste weken vaker ingezet en leek aan een opmars bezig. Zijn blessure betekent een nieuwe tegenvaller voor Hayen, die al moest schuiven met zijn basiself.

Beperkte keuzes voor Hayen

De opeenstapeling van blessures zorgt voor druk op de rotatie binnen de ploeg. Hayen moet creatief omgaan met zijn beschikbare spelers, zeker op de flanken. De komende wedstrijden zullen aantonen in hoeverre Club Brugge deze blessures kan opvangen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG

