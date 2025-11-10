Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

Colin Coosemans was zondagavond één van de uitblinkers in de topper tegen Club Brugge. De Anderlecht-doelman hield zijn netten schoon én zijn hoofd koel. Letterlijk, want dit keer was hij goed voorbereid op de zon.

Acht maanden geleden liep het nochtans helemaal mis. In Westerlo grabbelde Coosemans pijnlijk naast een lob van Haspolat, verblind door de laaghangende zon. “Het zag er knullig uit", gaf hij toen toe. Sindsdien heeft hij zijn lesje geleerd.

Tegen Club Brugge verscheen hij met een petje op het veld, een detail dat grote gevolgen had. In de eerste helft redde hij knap een poging en hield hij zijn ploeg overeind in moeilijke momenten.

Coosemans heeft geleerd uit de match tegen Westerlo

Na de rust mocht hij gelukkig van kant wisselen. “Toen ik omhoog keek, zag ik even niets. Voor een milliseconde werd het zwart", lachte Coosemans achteraf. “Ik was dus blij dat we konden draaien.”

Ook in de tweede helft bleef de doelman foutloos. Hij pareerde onder meer een knal van Brandon Mechele op het einde en stelde daarmee de zege van Anderlecht veilig.





Tot zijn eigen verbazing - en die van de fans - werd Coosemans na afloop uitgeroepen tot man van de match. Er waren er immers wel anderen die in aanmerking kwamen bij paars-wit. “Ik wist zelfs niet dat die trofee bestond", grapte hij. “Het is mijn eerste, dus je kan je afvragen waar ik al die tijd mee bezig was.”