Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast"
Philippe Albert is bijzonder lovend over Anderlecht na de 1-0-zege tegen Club Brugge. Volgens de voormalige Rode Duivel leverden de Brusselaars hun meest complete wedstrijd van het seizoen af.

“Anderlecht domineerde deze topper van de eerste tot de laatste minuut", zei hij bij Sudinfo. Albert vond dat paars-wit eindelijk weer de uitstraling had van een topploeg. “Ze hebben Brugge niet alleen verslagen, ze hebben hen volledig overklast, zowel defensief als offensief. Het was lang geleden dat de fans zo’n collectieve prestatie zagen.”

De analist stak vooral de loftrompet over enkele jonge uitblinkers. “De Cat was buitengewoon. Hij beperkte zich niet tot het neutraliseren van Vanaken, maar speelde zelf met enorm veel maturiteit. En Cvetkovic? Die deed Mechele en Ordonez zweten als zelden tevoren.”

Anderlecht heeft zijn trots terug

Ook Thorgan Hazard kreeg een pluim. “Je voelt dat hij stilaan weer vrij in het hoofd is. Hij brengt offensieve impulsen, creativiteit en leiderschap. Dit is het niveau dat Anderlecht nodig heeft om bovenin mee te draaien.”

Albert had bovendien lof voor de mentaliteit van de ploeg. “Bertaccini is misschien niet de meest verfijnde aanvaller, maar hij werkt, sleurt en verdedigt mee. Je voelt dat sinds zijn terugkeer Hazard bevrijd speelt. Zulke profielen maken het verschil in dit Anderlecht.”

Tot slot benadrukte hij dat deze overwinning meer betekent dan drie punten. “Ze knabbelen aan de kloof met Club en Union. Maar nog belangrijker: ze hebben hun trots terug. Dit Anderlecht mag opnieuw dromen.”

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Thorgan Hazard

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

