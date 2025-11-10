Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan

Degryse spaart kritiek voor Club Brugge niet en duidt hét grote probleem aan
Foto: © photonews

Club Brugge verloor zondag de topper op Anderlecht na een zwakke prestatie. Analist Marc Degryse spaart in Het Laatste Nieuws zijn kritiek niet en ziet een terugkerend probleem bij de Bruggelingen: ze zijn buiten Jan Breydel veel te mak.

“Het is te makkelijk om de nederlaag toe te schrijven aan decompressie na Barcelona", zegt Degryse. “Er is meer aan de hand. Dit was al de derde uitnederlaag, na die bij KV Mechelen en La Louvière. Voeg daar de nipte zeges bij Waregem, OHL en Antwerp aan toe — dat zegt genoeg.”

Volgens de analist speelt Club thuis en op verplaatsing met twee gezichten. “In Jan Breydel pakten ze 16 op 18, buitenshuis slechts 13 op 24. Elke keer zie je hetzelfde patroon: de thuisploeg compenseert kwaliteit met strijdlust, en Club tikt wat rond in de hoop het op het einde nog te forceren.”

“Maar dat gáát niet", klinkt het scherp. “Je kan geen wedstrijden aanvatten met zo’n instelling. Telkens stapt er een Club Brugge Light uit de bus. Dat is een structureel probleem, geen momentopname.”

Geen enkele Club-aanvaller zat in de match

Tegen Anderlecht was het volgens Degryse opnieuw pijnlijk duidelijk. “Er werden amper kansen gecreëerd. Geen enkele aanvaller zat in de match: Forbs, Vanaken, Vermant… allemaal afwezig. Enkel Tzolis probeerde nog iets te forceren.”

“Het is een mentaliteitskwestie", besluit Degryse. “Bart Verhaeghe heeft zich hier al meermaals aan geërgerd. Die spelers denken waarschijnlijk: ‘In de play-offs drukken we wel op het gaspedaal.’ Dan zullen ze moeten tonen dat ze dat ook echt kunnen.”

