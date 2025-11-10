Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

Club Brugge verloor met 1-0 van Anderlecht en liet opnieuw punten liggen in de competitie. Na de stunt tegen FC Barcelona werd zo'n zwakke Clasico met argusogen bekeken.

Club Brugge stelde dit weekend toch teleur in de Clasico. Blauw-zwart verloor met 1-0 op het veld van Anderlecht, wat al van 2021 geleden was. Het was opvallend, na de geweldige prestatie tegen FC Barcelona enkele dagen voordien.

"Het was de zoveelste matige match van Club in de competitie, dit keer gekoppeld aan een nederlaag en dan wordt dat toch een thema", stelde Peter Vandenbempt vast bij Sporza. "1 keer op 8 wedstrijden verliezen is niet erg, maar keer op keer buitenshuis beneden de norm presteren wordt wel een thema."

Peter Vandenbempt is hard voor Club

Club verloor afgelopen weekend ook, maar het beleefde dit seizoen al enkele matchen waarin het goed wegkwam. "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt, van het grote verschil hoe zijn spelers het plan en de richtlijnen op die grote Champions League-avonden meestal toch rigoureus uitvoeren en dat niet kunnen opbrengen in de competitie."



"Er was geen energie, geen diepgang, geen looplijnen", is Vandenbempt hard. "De taken werden niet goed uitgevoerd. Hayen zei dat hij dringend iets strenger moest worden. De uitblinkers van woensdag met Forbs, Tzolis en Vanaken gaven niet thuis. Vermant geraakte niet in de wedstrijd."

Club staat nog steeds tweede met 29 punten, al is dat dus ook omdat het een paar keer goed weg kwam. Vandenbempt ziet dat er dus eigenlijk niets aan de hand is, al zal er toch een overtuigende prestatie moeten volgen na de interlandbreak.



