"No Sweat/No Glory?": Marc Degryse ziet Anderlecht punten scoren op Brugse wijze

Anderlecht boekte een belangrijke overwinning op Club Brugge. Analist Marc Degryse benadrukt dat de zege niet alleen sportief, maar ook symbolisch geladen was door de bestuurswissel binnen de club.

Vandenhaute en Verschueren

Degryse wijst erop dat de dag van de overwinning samenviel met het definitieve vertrek van Wouter Vandenhaute en de officiële aanstelling van Michael Verschueren als voorzitter. “Wouter Vandenhaute nam een verstandige keuze. Een goede beslissing in het belang van de club”, zegt Degryse in Het Laatste Nieuws. Volgens hem zou de aanwezigheid van Vandenhaute anders steeds op de achtergrond blijven meespelen.

Verschueren trad meteen naar voren en gaf voor de wedstrijd meerdere interviews. Zijn antwoord op de vraag wanneer hij tevreden zou zijn, klonk duidelijk: “Als we winnen.” Degryse vond dat een sterke uitspraak, omdat het de lat meteen hoog legde en verwees naar de traditie van Anderlecht om Club Brugge te verslaan.

Bertaccini en Hazard

Op sportief vlak zag Degryse dat coach en ploeg dezelfde lijn trokken. Bertaccini werd omschreven als een nieuwe kracht die met zijn directe speelstijl in bijna alle aanvallende acties betrokken was. Nog belangrijker acht hij de rol van Bertaccini in de ontwikkeling van Thorgan Hazard. “Hazard heeft de voorbije weken lopen zoeken naar jongens met wie hij kon associëren.” Met Bertaccini naast zich vond hij eindelijk een aanspeelpunt en bliksemafleider.

Intensiteit en slogan

Degryse benadrukte dat Anderlecht speelde met intensiteit, scherpte en drive. “De slogan No Sweat/No Glory was veeleer op paars-wit van toepassing.” Daarmee gaf hij aan dat de ploeg de mentaliteit toonde die doorgaans met Club Brugge wordt geassocieerd.





Ook coach Besnik Hasi kreeg lof. Hij scoorde volgens Degryse punten met zijn gedurfde basisopstelling en de wissels die hij doorvoerde. Bovendien viel zijn ingetogen reactie na het laatste fluitsignaal op. “De vreugde op het veld liet hij aan de acteurs die dat verdienen: de spelers”, besloot Degryse.