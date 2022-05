Feest in Jan Breydel, maar geen winst voor Club: Anderlecht sleept nog puntje uit de brand

Dat weekje Ibiza heeft er niet zo hard ingehangen. Tegen Anderlecht kon Club zich nog eens opladen. In een kolkend Jan Breydel - 't is en blijft Anderlecht als tegenstander - leken ze op weg naar winst dankzij een goal van Skov Olsen, maar een afgeweken schot van El Hadj besliste er anders over.

Sfeertje hoor in Jan Breydel. Het publiek genoot ervan om zijn titel te mogen inwrijven bij Anderlecht. Club Brugge en Anderlecht maakten er een leuke wedstrijd van. Na vijf minuten hadden we al drie kansen genoteerd voor Olsen, Zirkzee en Amuzu. Anderlecht trok die eerste helft het laken wel naar zich toe, maar ze vonden constant Mignolet op hun weg. 'De Gele Muur' van Club liet niets door. Al moet ook wel gezegd dat jongens als Cullen en Amuzu het hem ook wel wat moeilijker mochten gemaakt hebben.

(In)efficiëntie

Club kon er weinig tegenover stellen, maar stond zeven minuten voor rust wel ineens op 1-0. Hun efficiëntie heeft hen de titel opgeleverd en dat lieten ze nog maar eens zien. De Ketelaere vond Skolsen en die ramde de bal in de korte hoek. Gomez liet zich daar wel ringeloren als een junior. Tijdens de rust zou blijken dat hij last had en Mykhaylichenko moest komen opdraven.

© photonews

Afwerker nodig

Wat bij Club het sterkste punt was, kon bij Anderlecht weeral als het pijnpunt beschouwd worden: de efficiëntie. Hoeveel kansen heb je nodig om een goal te maken. Mignolet werd geprezen, maar eerlijk gezegd moest hij geen wereldreddingen verrichten. Een echte goalgetter, dat heeft dit paars-wit nodig, maar die zijn duur.

Daar kunnen ze gerust eens op inzetten, want voor alle andere posities in hun elftal kunnen ze wel uit hun jeugd putten. Noah Sadiki maakte zijn debuut tegen Club en viel zeker niet uit de toon. Noa Lang had het er moeilijk mee en dat wil wel wat zeggen. Al had Lang wel één schitterende actie in huis begin tweede helft. Een slalom voorbij drie-vier man. Zalig. Spijtig voor hem besloot hij op de paal. Dat had meer verdiend.

© photonews

't Werd nog een feestje hoor. Club was beter die tweede helft. Maar de inbrengt van Vormer en de applauswissel van Mignolet voor Senne Lammens brachten het pas echt op gang. Mignolet werd geëerd als een held en zo hoort het ook na zijn prestaties in de play-offs. Een afgeweken schot van Ait El Hadj maakte er nog 1-1 van en daar bleef het bij.

Anderlecht sloot het seizoen dus af met een gelijkspel en heel veel vragen. Wie gaat er volgend seizoen in de spits spelen? Blijft Vincent Kompany? En gaan ze genoeg geld hebben voor een nieuwe spits. Eentje die ze eens niet moeten huren.