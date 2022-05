Mignolet zielsgelukkig met gebaar van Schreuder: "Dit geeft honger voor meer, dit ga ik de komende zes-zeven jaar blijven doen"

Het gebeurt niet zo vaak dat een keeper een applausvervanging krijgt, maar Alfred Schreuder weet wat Simon Mignolet voor hem betekend heeft in deze play-offs. Daarom gingen in heel Jan Breydel de handen op elkaar. Minutenlang!

Mignolet was er absoluut blij mee, zielsgelukkig zelfs gezien de woordenwaterval die eruit kwam toen hem ernaar gevraagd werd. "Dit is een ervaring die ik voor mijn heel leven zal meedragen. Ik heb al veel meegemaakt, maar dit nog nooit", zei een zichtbaar geëmotioneerde Mignolet. "Ik ben blij dat ik dit kon vieren. Dit kan niemand me meer afpakken. Waarom ik nog eens uit de dug out kwam? Als de supporters blijven roepen, moet je hen bedanken. Ze hebben om in moeilijke tijden ook gesteund. Ik moet iets teruggeven."

Want als het van hem afhangt, gaan ze nog heel lang van zijn keeperskwaliteiten kunnen genieten. "Dit zorgt enkel en alleen voor meer honger. Om dit opnieuw en opnieuw te doen. Ik heb getoond dat ik op mijn 34ste nog van belang ben. Dat ga ik de komende zes-zeven jaar nog doen. Hopelijk met nog veel titels."

Ik ga me al op voorhand excuseren bij de juffrouw van mijn zoon voor de staat waar ik in ga zijn

En toen ging hij feesten, al moest hij er wel om 9u uit. "Ik moet de kleine naar school brengen. Ik ga me wel op voorhand al excuseren bij de juffrouw voor de staat waarin ik ga zijn", grijnsde hij.