Blijft hij of blijft hij niet? Vincent Kompany geeft er geen duidelijk antwoord op: "Ik ben werknemer hé, ik heb nog twee jaar contract"

Blijft hij of blijft hij niet? Ineens is het een item geworden omdat er veel geruchten rond Vincent Kompany de ronde doen. Na de laatste wedstrijd van het seizoen - en de laatste kans om hem te spreken voor een paar maand - werd hij er uiteraard naar gevraagd.

Kompany bleef rustig, want hij had de vragen uiteraard wel verwacht. Burnley zal het na de degradatie al zeker niet worden, maar er zijn nog ploegen geïnteresseerd. Blijft de coach het geduld hebben om elk seizoen te blijven bouwen met Anderlecht? "Ik heb ervan genoten om te werken met die gasten dit seizoen. In mijn kern zitten 22 jeugdspelers. Dat is een enorm volume. Ik genoot van de progressie die jongens als Kana, Arnstad, Verschaeren, Amuzu, Duranville, Ait El Hadj... maakten."

Als coach is Kompany een dribbelwonder. Hij kan vragen ontwijken als de beste. "Of ik blijf? Jongens, ik heb nog een contract voor twee jaar. Ik ben ook maar een werknemer. Heel het seizoen hebben jullie me gevraagd over mijn positie. En nu krijg ik ineens de vraag of ik blijf. We gaan - zoals na elk seizoen - samenzitten en een analyse maken. Wat kan er beter? Waar kunnen we progressie maken? Wat zijn onze doelstellingen? Maar onze financiële situatie maakt de job van trainer ook niet makkelijker."

We hebben met snotapen gespeeld, maar ik wist dat ze klaar waren

Kompany houdt ervan met jeugd te werken. Met Noah Sadiki en Julien Duranville liet hij er weer twee debuteren. "We hebben de zaadjes gepland en water gegeven. Nu moeten we ze blijven water geven. We hebben vandaag met snotapen gespeeld, maar ik wist dat ze er klaar voor waren. Dat is ook een manier om uit de financiële slop te geraken."

Want die is er zeker en vast nog. Peter Verbeke moet straks de markt op met een heel kleine portefeuille. Daarin zit alvast niet genoeg geld om een spits met reputatie te kopen. Het zal dus waarschijnlijk weer huren worden en dan begint het verhaal opnieuw. Of ze vinden ergens een heel jonge witte merel en dan zal het duren voor die ingewerkt is. Heeft Kompany daar nog twee jaar zin in? Of vindt hij dat hij de trein genoeg op de rails gezet heeft?