Als het van Kouamé zelf afhing, bleef hij bij Anderlecht: "Hier heb ik het voetbalplezier teruggevonden"

Christian Kouamé heeft vorige week al afscheid genomen van het Anderlecht-publiek. Niet helemaal naar zijn zin eigenlijk, maar hij moet zich schikken naar de wensen van Fiorentina, zijn moederclub.

Kouamé heeft zich geamuseerd in Anderlecht dit seizoen. Niet moeilijk, de Ivoriaan mocht alles spelen en Vincent Kompany hield hem meestal tot het einde op het veld. Hij scoorde 13 doelpunten en gaf 10 assists over alle competities heen. Maar vooral zijn werklust was belangrijk voor Kompany.

Nu zal hij echter afscheid moeten nemen, want Fiorentina wil hem ten gelde maken. En 9 miljoen euro is geen spek voor de bek van Anderlecht. "Als ik zelf mocht kiezen, zou ik bij Anderlecht blijven", zuchtte hij gisteren. "Ik weet nog niet waar ik volgend seizoen speel. Hier heb ik het voetbalplezier teruggevonden en heb ik leuke mensen ontmoet. Nu is het tijd voor de nationale ploeg en daarna vakantie."