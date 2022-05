Kompany gunt toptalent Duranville eerste minuten: "Als die nederig blijft en hard werkt, ga je er nog grote dingen van zien"

Een "snotaap" die tegen Club Brugge zijn debuut mocht maken. Eentje die ze koesteren in Anderlecht. Julien Duranville wordt gezien als één van de grootste talenten in zijn generatie. Hij kreeg tien minuten speeltijd en liet daarin zien wat er in de toekomst van hem verwacht mag worden.

Duranville wordt in Neerpede 'l'eclair' genoemd. De bliksem. Naar verluidt zou hij wel eens sneller dan Jérémy Doku kunnen zijn. Zijn techniek en passeerbewegingen zijn ook dik in orde en hij heeft een goeie voorzet. "Sadiki maakte ook zijn debuut hé", merkte Kompany op. "We speelden vandaag met snotapen, maar ik wist dat ze klaar waren."

Duranville heeft nog een contract tot 2024 en werd op 5 mei 16 jaar oud. Daarvoor mocht hij dus niet voor de eerste ploeg spelen. Maar het hoeft u niet te verbazen dat hij al een tijdje meetraint met de A-kern. "Ik zie hem elke week op training", knikte Josh Cullen. "Dat is zo'n jongen met enorm veel talent. Ik wist wat hij kon. Hij viel in zonder schrik en maakte direct zijn acties. Als hij zijn hoofd naar beneden houdt en hard werkt, gaat hij nog grote dingen doen."

Het plan is om hem volgend seizoen met mondjesmaat van volwassenenvoetbal te laten proeven. Waarschijnlijk eerst in 1B, maar mogelijk ook met kansen in 1A... Zijn invalbeurt was ook een signaal naar andere jongeren: kalm blijven, hard werken en vooral... bij Anderlecht blijven. Want er zijn er nog een paar die twijfelen om bij te tekenen. Kompany wil laten zien dat ze nergens anders zo vroeg hun kans gaan krijgen.