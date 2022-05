Lapoussin en Undav kunnen kansen niet omzetten in doelpunten, Frey wél: Union-Antwerp 0-1

Antwerp heeft op de laatste speeldag gewonnen op het veld van Union. De Vice-kampioen wou vooral feest vieren op deze laatste speeldag van het seizoen en liet de nederlaag niet te veel op het gemoed werken.

Mazzu besloot om zijn ploeg wat om te gooien voor de laatste wedstrijd van het jaar en liet Vanzeir op de bank. Guillaume François en Damien Marcq (met blauw haar) mochten wel aan de partij beginnen. Bij Antwerp koos Priske in zijn laatste(?) match bij de Great Old voor een aanvalslinie Frey-Samatta.

Hoewel de supporters van Union voor de nodige sfeer en bedankingen zorgden richting hun team na het fantastische seizoen dat de Unionisten beleefd hebben, vertaalde zich dat niet meteen op het veld. Het was bijna een kwartier wachten op een grote kans maar Lapoussin kreeg een botsende bal niet onder controle in de 16.

© photonews

Het warme weer, het feit dat er niets meer op het spel stond of nog andere redenen? De eerste helft tussen Union en Antwerp was er niet eentje om lang te onthouden.

De start van de tweede helft was dan weer veelbelovend. Frey dwong Moris tot een fraaie redding na amper twee minuten. Vijf minuten later lag de bal er bijna in in het andere doel maar Lapoussin miste onbegrijpelijk van dichtbij.

Met nog een halfuur te spelen mocht Vanzeir invallen en de spits toonde zich ook met een schot maar Butez ging goed plat. Het eerste doelpun van de partij viel aan de overkant. Manuel Benson verstuurde een age voorzet voor doel en Michael Frey werkte fraai binnen met een hakje, goed voor zijn 24e van het seizoen.

Maar ook bij de achterstand bleef het publiek achter de ploeg staan. Al bleef het moeilijk voor Union om grote kansen bij elkaar te voetballen. Antwerp probeerde het al counterend maar Miyoshi strandde op de benen van doelman Moris.In de blessuretijd kwam Undav nog enorm dicht bij de elijkmaker maar hij besloot naast.

Zo verliest Union de laatste wedstrijd van het seizoen al maakte dat niets meer uit voor de einduitslag. Ook het lot van Antwerp-trainer Priske lijkt ondanks deze zege al even bezegeld te zijn.