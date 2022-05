Vandaag witte rook over nieuwe trainer? Gisteren ontkende Algemeen Directeur Antwerp nog: "Professionele evaluatie moet nog gemaakt worden"

Bij Antwerp is iedereen goed gebriefd: nog niet communiceren over een nieuwe trainer. Bijna alle media zijn er al uit, Antwerp zelf schijnbaar nog niet.

Brian Priske gaf na de winst op het veld van Union nog niet toe dat zijn taak erop zat als Antwerp-trainer. "Ik heb nog één jaar contract en zal er alles aan doen om deze ploeg verder te helpen", klonk het in zijn post-match interview.

CEO Sven Jacques wou na de wedstrijd ook nog niet bevestigen dat Mark Van Bommel de volgende trainer wordt van The Great Old en dat de gesprekken de afgelopen weken in een vergevorderde fase zitten.

"De voorbije weken?", klinkt het. "Dan bent u nog heel vriendelijk want ik heb al heel veel maanden lang verschillende namen gelezen en we zullen binnenkort ook een beslissing nemen", aldus Jacques.

"Als club is het onze taak om een goede evaluatie te maken, niet op basis van de emotie van het moment of wat de pers zegt. We zijn een professionele club en zullen de evaluatie ook professioneel benaderen, liefst zo snel mogelijk", besluit hij.