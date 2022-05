Kapitein blijft aan boord! Haroun gaat contractverlenging krijgen bij Antwerp

Faris Haroun heeft zijn laatste match voor Antwerp nog niet gespeeld. De middenvelder is in gesprek met Antwerp om er nog een jaartje bij te doen.

Haroun zijn contract is afgelopen, maar Antwerp wil hem graag nog behouden. De 36-jarige kapitein is nog belangrijk op en naast het veld en kan nog een jaar doorgaan bij The Great Old. Mogelijk sluit hij er dus zijn carrière af.

“We zijn nog aan het praten en deze week zullen we met nieuws naar buiten komen.” Goed nieuws? “Hopelijk. Normaal gezien wel", klinkt het in GvA.