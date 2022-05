Felice Mazzu bulkt van ambitie na tweede plaats: "Wil nu beter doen"

Felice Mazzu is er niet in geslaagd om kampioen te spelen met Union. Maar dat laat hij niet aan zijn hart komen.

Want ondanks de nederlaag en tweede plaats stond er op het veld van Union nog een stevig feestje gepland. "Dit is Union", klinkt het bij Mazzu. "Zelfs na verlies en een mindere wedstrijd, is Union blij na dit ongelooflijke seizoen."

"De spelers zijn nu moe. Ik heb ze na de vorige wedstrijd enkele dagen vrij gegeven maar net zoals op het veld van Antwerp, hadden we nu ook hier kunnen scoren maar we laten het opnieuw na", klinkt het. "Maar we moeten positief blijven na dit seizoen. Nu nog de wedstrijd en het seizoen analyseren, al hebben we het fantastisch gedaan."

Toekomst

Valt de kern van Union nu helemaal uit elkaar? Daar wil Mazzu niets van weten. "Enkel de transfer van Undav is bevestigd. Verder zijn het allemaal geruchten."

"En ik persoonlijk? We hebben volgende week een meeting gepland. Daarna zal ik zeggen of we eruit zijn geraakt. Ik wil met een groep werken waarmee we beter kunnen doen en samen met mensen die ik kan vertrouwen", besluit hij.

.