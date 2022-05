Union heeft geen schrik van zomermercato: "In de winter dacht ook iedereen dat we de groep niet zouden bijeen houden"

Union SG heeft zijn succesvol seizoen afgesloten met een tweede plaats. Maar nu... Heel wat sterkhouders dreigen te vertrekken en coach Felice Mazzu vroeg garanties dat hij volgend seizoen een competitief elftal zal hebben. CEO Philippe Bormans stelt hem gerust.

Bormans en het bestuur gaan snel samenzitten met Mazzu, om zijn contract van onbepaalde duur aan te passen. “We willen de overeenkomst met Felice openbreken. Het gaat inderdaad niet louter om de centen. De samenstelling van de kern en de perspectieven naar de toekomst toe zullen doorslaggevender zijn", aldus Bormans in Het Nieuwsblad.

Maar Union dreigt naast Undav nog bepalende spelers te zien vertrekken. Met Casper Nielsen zijn afspraken gemaakt en voor anderen is er ook veel interesse. "Wij hebben geen schrik voor de ­zomermercato”, aldus Bormans. “In de winter dacht iedereen ook dat we de groep niet zouden kunnen samenhouden. We hebben veel troeven, zoals de sfeer hier en het Europees voetbal dat eraan komt. Waarom zouden we de sterkhouders niet minstens tot het WK in Qatar kunnen houden?”