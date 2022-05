Brian Priske gaat in op geruchten rond zijn job: "Als mens is het heel lastig om zulke dingen te lezen"

Blijft Brian Priske aan als trainer van Antwerp? Het lijkt heel onwaarschijnlijk maar zelf wil hij de handdoek nog niet in de ring gooien.

Op de laatste speeldag van het seizoen won Antwerp van Union na een typische eindeseizoenswedstrijd. Ook Brian Priske zag dat het voetbal niet altijd even goed was.

"Nee, het was geen mooie match. Eigenlijk gewoon een slechte met vaak technische fouten van beide ploegen. Bij de rust had ik wel het gevoel dat de ploeg die als eerste zou scoren ook zou winnen", analyseert de Antwerp-trainer bij Eleven.

En hij bleek ook gelijk te hebben want een fraai doelpunt van Michael Frey was voldoende om te winnen op het veld van Union. "Die 4 punten in de play offs is jammer maar we hebben wel een mooi regulier seizoen gedraaid met 63 punten", klinkt het.

En nu de exit?

Het valt bijna niet meer te ontkennen dat Priske Antwerp verlaat en Mark Van Bommel de leiding over de spelersgroep zal overnemen. Maar zelf wil Priske nog niets zeggen. "Ik heb nog één jaar contract en ben hier zolang dat moet. Ik doe het beste voor deze groep, we werken hard in moeilijke en in makkelijke tijden."

"Maar ik lees de krantenkoppen ook en als mens is het lastig om daarmee om te gaan. Als professional lukt dat, maar als mens is het lastig. Ik ben nu vooral heel fier op de groep spelers dat ze deze wedstrijd zijn blijven knokken", besluit Brian Priske.