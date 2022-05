Antwerp neemt definitief afscheid van Brian Priske

Er was al even sprake van maar, nu is het definitief. Brian Priske is geen trainer meer van Antwerp.

De positie van Brian Priske is al een paar maanden onzeker, maar nu is het definitief. De Deense trainer van Antwerp heeft vandaag afscheid genomen van de club en de club van hem. Hij kwam vorig seizoen over van het Deense FC Midtjylland en kreeg de zware opdracht om beter te doen dan het seizoen voordien. Antwerp kwalificeerde zich (moeizaam) voor de groepsfase van de Europa League, maar kon daar geen hoge toppen scheren. In de competitie werden de nodige punten gepakt, maar oogstrelend was het voetbal niet. Antwerp kwalificeerde zich voor Play-Off 1, maar daar kon het pas op de slotspeeldag tegen Union zijn eerste driepunter pakken. Al een paar weken circuleert de naam van Mark Van Bommel bij Antwerp. Het lijkt erop dat hij eerstdaags zal worden voorgesteld als nieuwe trainer van de 'Great Old'. Buiten Priske nemen ook zijn twee Deense assistenten, Anders Nielsen (T2) en Peder Hansen (keeperstrainer), afscheid van Antwerp.