Ook na Club Brugge-Anderlecht werd er met vuurpijlen gesmeten naar het vak van paars-wit

Tijdens de veldbestorming in Jan Breydel na het laatste fluitsignaal in Club Brugge-Anderlecht is er ook een incident geweest. Er werd met vuurpijlen naar het vak van Anderlecht gesmeten.

Eén van die vuurpijlen kwam in het vak terecht, gelukkig zonder iemand te verwonden, maar volgens getuigen scheelde het niet veel. Eerder was er een gelijkaardig incident tijdens Beerschot-Antwerp en de schuldige daarvan werd onder elektronisch toezicht geplaatst. Daar werd toen veel over gezegd en geschreven, maar in de commotie van gisteren ging het bijna verloren.

Het is ook niet duidelijk of er nog gevolg aan gegeven zal worden, want in het gewoel zal het niet makkelijk zijn om mensen te identificeren.

Na de match gingen honderden supporters van Club voor het vak van Anderlecht staan en provoceerden. Veel fans van blauw-zwart veroordeelden dat al op sociale media. Ook Charles De Ketelaere, die probeerde de fans er weg te halen, maar zonder succes. "Ik vond het niet leuk dat ze de Anderlecht-fans gingen provoceren", liet hij achteraf weten.