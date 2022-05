Club-spelers kunnen ereronde niet maken door veldbestorming, CDK probeert ze weg te halen: "Ik vond het niet leuk dat ze de Anderlecht-supporters gingen uitdagen"

De stadionspeaker deed nog een kansloze oproep: "Blijf op jullie plaatsen zitten, de spelers gaan nog een ereronde maken." Maar toen de eerste fans het veld opliepen, was het hek van de dam. Er werd dan maar gevierd op het podium.

Brandon Mechele had het ergens wel verwacht. "Ergens is het logisch, al had ik wel graag die ereronde gemaakt", haalde de verdediger de schouders op.

Charles De Ketelaere vond het spijtig dat een groot deel van de supporters richting het Anderlecht-vak liep om daar leuzes te gaan scanderen. “Het is wel leuk dat de supporters op het veld kwamen, al had ik het niet verwacht omdat we vorige week al kampioen speelden. Ik vond het niet zo leuk dat onze supporters naar de hoek gingen om die van Anderlecht uit te dagen, daarom ging ik daar nog even naartoe. Maar ja, dat kan ook gebeuren.”

© photonews

© photonews