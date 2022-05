Vanaken gaat zijn opties toch bekijken deze zomer: "Titels winnen met Club Brugge is ook goed hoor"

Hans Vanaken is nu echt al een icoon van Club Brugge geworden. Het was zijn vijfde titel, zijn derde op rij met blauw-zwart. Als hij volgend seizoen er vier op rij van maakt, doet hij iets wat nog geen Bruggeling voor hem deed. Maar zal hij er nog rondlopen?

Vanaken schat zijn vijfde titel heel hoog in. "Dit was een speciaal jaar, want we moesten het hele seizoen lang achtervolgen. Dat zijn we niet gewend, maar op het einde zijn we toch weer kampioen. En dat is het enige wat telt, niet? Ik ben heel fier!", zei hij op het kampioensfeestje.

Maar wat brengt de toekomst? "Een baby", knipoogde hij. "Nee, je weet nooit wat er gebeurt in het voetbal. Je moet altijd afwachten. Ik wil zeker niet per se weg. Ik ben hier gelukkig, maar ik ga ook kijken wat er op mij afkomt en dat rustig analyseren. Titels winnen met Club Brugge is ook goed voor mij hoor", lachte hij.