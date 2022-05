Vormer twijfelt: "Ik ben een liefhebber, ik wil werken voor wat we krijgen"

Wat gaat hij volgend seizoen doen? Voor een vijfde titel in zijn negende seizoen gaan of toch kiezen voor een club waar hij meer aan spelen zal toekomen? Ruud Vormer is er zelf nog niet uit. "Ik ga eens goed met mijn vrouw praten."

Vormer twijfelt zelf nog. Zondag genoot hij van zijn vijfde titel bij Club. “Ik kan nu nog niet zeggen wat ik ga doen. Ik heb hier nog een jaar contract en zit hier fantastisch. Ik heb een heel mooi leven in Knokke, de kinderen zijn gezond, alles gaat goed. Maar natuurlijk wil ik toch nog een beetje voetballen", zei hij.

Zoals gisteren bleek, is de Nederlander nog enorm populair bij de fans. "Ik ben een liefhebber, ik wil werken voor wat we krijgen. En als ik hier nog een jaar blijf, weet ik niet of ik nog ga spelen. Dus dat zijn allemaal dingetjes om goed over na te denken. Ik ga nu lekker op vakantie met m'n vrouw en we zullen er dan eens over praten. Misschien duikt er ook geen andere club op in de zomer, hè. Dan speel ik hier sowieso nog een seizoen. En dan ga ik vol voor een zésde titel.”