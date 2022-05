Anderlecht laat heel ander gezicht zien en zet voet naast Club Brugge, maar gescoord wordt er niet

Anderlecht en Club Brugge hebben er een spannende topper van gemaakt. Eentje op het scherp van de snee. Paars-wit rechtte de rug na twee slechte prestaties, Club Brugge toonde zich minder scherp. De lachende derde? Union, dat zijn voorsprong behouden ziet.

Problemen voor Vincent Kompany. Naast Verschaeren moest ook Refaelov afhaken. De Israëli was niet topfit en begon op de bank. Dus moest Kompany beginnen herschikken. Arnstad kwam zo naast Kana en Cullen te staan in een soort 4-3-3. Heel weinig ervaring voor zo'n topmatch.

Penalty?

Anderlecht kwam heel goed weg toen ref Verboomen en de VAR geen graten zagen in een duw van Magallan in de rug van De Ketelaere. Onze reactie was: penalty. Die van veel toeschouwers ook. En Anderlecht mocht ook Van Crombrugge bedanken, die de doorgebroken Lang van een doelpunt hield. Het leek erop alsof het een walk over ging worden voor de bezoekers.

© photonews

Maar niets bleek minder waar. Ineens haalden ze bij paars-wit de grinta boven die de laatste wedstrijden zo ontbrak. Kansen voor Zirkzee en Arnstad volgden, maar Mignolet was attent. 't Stond eigenlijk heel goed bij Anderlecht. Buchanan en Olsson konden hun acties niet maken en Hoedt had De Ketelaere in zijn greep.

Lefgozer

Maar het was Arnstad die de positieve verrassing van de avond werd. Lefgozertje. Wat een verschil met zijn match in Brugge van anderhalf jaar geleden. Hij maakte Vanaken, Rits - die wel door een blessure al snel het veld moest verlaten - en Vormer het leven zuur. De 18-jarige Noor wil liever niet in 1B spelen volgend seizoen en hij zal alvast punten gescoord hebben bij Kompany. Voor de match was de teneur nog dat Anderlecht sowieso de strijd om het middenveld ging verliezen. Moest dat even bijgesteld worden ja.

Veel kansen zagen we niet meer, maar net voor rust zag Hoedt bij een vrije trap op zijn eigen helft nog Mignolet ver uit zijn doel staan. De Nederlander twijfelde niet en vlamde naar doel. Mignolet moest zich serieus reppen.

Anderlecht beter

En dat moest hij ook doen bij het begin van de tweede helft. Raman, erin gekomen voor de geblesseerde Zirkzee, kreeg de bal en kon meteen eens op doel besluiten. Mata haalde aan de overkant eens uit en raakte keihard de paal. Maar Anderlecht was wel de beter voetballende ploeg. Toch wel iets dat weinigen hadden verwacht.

Club miste Rits, wiens seizoen er waarschijnlijk opzit. Vanaken moest te laag gaan spelen en kwam er amper aan te pas. De Ketelaere zag geen bruikbare bal. En Lang? Tja, die was gewoon onzichtbaar. Gescoord werd er niet meer. Een gelijkspel waar geen van beide ploegen tevreden mee zal zijn. Het was zo'n match die alle kanten uit kon. En daar zullen ze wel al blij mee zijn bij de thuisploeg na de vorige twee prestaties.

© photonews