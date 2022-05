Probleem met Zirkzee? Spits voelde tijdens de rust een pijnscheut en liet zich vervangen

Na de match tegen Club Brugge was het ook bij Anderlecht de schade opmeten. Zowel Joshua Zirkzee als Francis Amuzu moesten het veld geblesseerd verlaten.

Zirkzee had na een sprint wat last, maar speelde de eerste helft uit. Toen hij zich in de kleedkamer na een paar minuten zitten, wou rechtzetten schoot er weer een pijnscheut in. Uit voorzorg werd beslist om hem te wisselen voor Raman, die zich in alle haasten opwarmde. "Ik heb expres geen update aan de medische staf gevraagd om hier geen leugens te moeten vertellen", lachte Kompany achteraf.

Na zijn persconferentie was Kompany wel aan het praten met Zirkzee en uit de lichaamstaal van de Nederlander sprak dat het allemaal niet zo erg was. Meer nieuws moet er vandaag of morgen komen. In het geval van Amuzu zou het om een spierblessure gaan. Hij zal vermoedelijk wel een poosje out zijn.