Anderlecht wil contract van Arnstad openbreken, maar dan zal er meer dan 1B op tafel moeten liggen

Kristian Arnstad staat voor een belangrijke zomer, want zijn contract bij RSC Anderlecht loopt af in juni 2023.

Kristian Arnstad heeft bij Anderlecht al laten zien wat hij in zijn mars heeft. Dat was ook tegen Club Brugge zondag het geval toen hij door Vincent Kompany in het basiselftal werd gedropt.

Arnstad ligt nog een jaar onder contract in het Lotto Park. Spelen in 1B lijkt voor de Noor geen optie. Anderlecht wil het contract openbreken richting meer, maar als er geen deal komt zou hij deze zomer wel eens kunnen vertrekken.

De speler zelf houdt de lippen stijf op elkaar als het over zijn toekomstplannen gaat. In een interview met de Noorse televisie legt hij alle verantwoordelijkheid voor zijn toekomst bij zijn makelaar.

“Ik ga niet spreken over mijn contractsituatie, daar zorgen mijn makelaars voor. Ikzelf probeer mij elke dag te focussen op Anderlecht”, klonk het.