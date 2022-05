Blessure van Mats Rits keerpunt voor Club Brugge? "Hopen dat hij zijn niveau kan halen"

Mats Rits blesseerde zich zondag tegen Anderlecht. Het verdict is zwaar. Rits is maanden out met een kruisbandletsel. Kopzorgen dus voor Alfred Schreuder.

Volgens analist Eddy Snelders kan Club Brugge zijn afwezigheid opvangen. “Rits is nu ook niet onvervangbaar”, klinkt het bij Sporza. “Hij heeft wel specifieke kwaliteiten die goed in het elftal van Schreuder passen: hij kan infiltreren, heeft diepgang, een grote actieradius en loopvermogen.”

Ruud Vormer, die ook zondag Rits verving, lijkt de meest logische keuze. “Vroeger stond Ruud Vormer op die positie en moest Rits concurreren met Balanta. Maar Rits is naar die positie doorgegroeid. Nu is het dus aan Schreuder om een adequate oplossing te vinden.”

Of Vormer de oplossing is, is maar zeer de vraag volgens Snelders. “Tegen Anderlecht kreeg Vormer nog eens zijn kans, maar dat experiment was gisteren niet al te succesvol. Hij heeft ook al even niet meer gespeeld, dus misschien heeft hij gewoon meer ritme nodig.”

Schreuder zal normaal wel voor zijn landgenoot kiezen. “Ik denk niet dat het een probleem zal zijn", zegt Snelders. "Club Brugge heeft een brede kern. Voor Club is het hopen dat Vormer zijn niveau kan halen van voor hij in vraag werd gesteld. Hij kan ook vanuit de tweede lijn tot in het strafschopgebied raken. Ik denk dat iedereen een beetje rekent op de Nederlander.”