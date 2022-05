Bertrand Layec over strafschopfase in Club Brugge-Anderlecht: "Duwende beweging, maar is dit een clear error?"

In Anderlecht-Club Brugge was de niet-gefloten strafschopovertreding van Magallan op De Ketelaere gespreksonderwerp nummer één na afloop. Bij Eleven Sports liet ook scheidsrechtersbaas Bertrand Layec zijn licht schijnen op de fase.

"De VAR moest zich hier afvragen of het niet toekennen van een strafschop een clear and obvious error is. Er is contact, er wordt een duwende beweging gemaakt in de rug van de aanvaller van Club Brugge. Ik ben dus van mening dat de scheidsrechter (Nathan Verboomen, red.) een strafschop had kunnen fluiten."

"Maar is dit een clear error? De VAR oordeelde van niet, en ik kan hem volgen in zijn redenering", aldus Layec. Echte argumenten daarvoor kon de scheidsrechtersbaas echter niet aanreiken.

Bekijk hieronder het fragment.