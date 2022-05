Anderlecht stond nu wel scherp: "Als we niet elke week willen afgemaakt worden, moesten we wel iets laten zien"

Niemand zal er een wereldmatch van maken, daarvoor lag het niveau te laag. Maar Anderlecht toonde wel een heel ander gezicht dan tegen Union. Club Brugge had het zelfs moeilijk met hun duelkracht.

Dat zag ook invaller Benito Raman. "Het is mijn manier van spelen om alles te geven, maar iedereen heeft dat gedaan", aldus de aanvaller. "We moesten ook, als we niet weer door de media en de fans afgemaakt wilden worden. We mogen trots zijn op wat we gedaan hebben, maar moesten eigenlijk gewonnen hebben. Het is ook niet dat het crisis was omdat we twee wedstrijden verloren hebben. We moesten terugvechten en tonen wat we waar zijn. En dat hebben we gedaan. Kijk naar Arnstad. Die jongen stond voor de tweede keer dit seizoen op het veld en deed het heel goed."

Ook Wesley Hoedt kon de reactie wel smaken. "Wat onbrak tegen Union en Gent was er nu wel: grinta. Als dat er niet is, heeft het ook geen zin om te gaan voetballen. Dat moet er altijd zijn. Dat ik bijna een wereldgoal scoorde? Ik wist dat hij (Mignolet) wel meer ver uit zijn goal gaat staan. Ik gaf - denk ik - iets te veel bloot dat ik ging schieten. Anders had hij er wel in gezeten."