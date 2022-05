Hugo Camps begrijpt schrijven Alfred Schreuder niet: "Drie momenten in geheugen opslaan"

Ook in het duel tegen Anderlecht was trainer Alfred Schreuder van Club Brugge naarstig aan het schrijven.

Hugo Camps kijkt maar vreemd op van het feit dat Alfred Schreuder de hele tijd zit te schrijven. “Het leek wel een kladboek van Sinterklaas voor kleine jongetjes. Het schreeuwde om een pupiter”, zegt Camps in HLN.

Hij maakt de vergelijking met Louis van Gaal. “Het was niet altijd stichtende literatuur. Ik heb me laten vertellen dat hij soms konijnen tekende. Schrijven tijdens een wedstrijd is vaak ook een houdinkje. Een suggestieve opwaardering van een nederig beroep.”

In tegenstelling tot veel andere trainers. “Raymond Goethals en Ernst Happel hebben nooit een woord op papier gezet. Zij coachten vanuit de onderbuik. Het is allemaal pose, dat lettertjesgedoe. Het moet toch mogelijk zijn om drie momenten tijdens een wedstrijdhelft in het geheugen op te slaan. Zonder schriftjes.”