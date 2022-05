Scheidsrechterbaas Layec komt terug op zijn 'foutje' over strafschop voor Club Brugge

Na de topper tussen Anderlecht en Club Brugge zei scheidsrechtersbaas Bertrand Layec dat blauwzwart geen penalty verdiende.

Het was een zwaar weekend voor de scheidsrechtersbaas Bertrand Layec. “Zo is de arbitrage. Ik heb 25 jaar ervaring op het hoogste niveau. In deze wereld zijn er altijd ups en downs”, zegt hij aan HLN. Layec zei meteen na de match dat de VAR geen fout had gemaakt, maar de dag erna kwam het Referee Department met een andere uitleg.

“Er is geen interne tegenwind geweest, zoals ik al veel heb gehoord. We hebben samen beslist om op maandag te communiceren. Ik heb geen spijt over de ‘fond’ van wat ik op Eleven gezegd heb. Ik maakte een analyse op basis van enkele beelden die ik zag op een schermpje van 20 bij 20 centimeter. Toen ik terug in Tubize was, heb ik meteen de andere invalshoeken bekeken. Dan twijfelde ik geen seconde. De VAR had moeten tussenkomen.”

Scheidsrechters en de VAR uitleg laten geven over hun beslissing zou een oplossing kunnen zijn. “Dat is een moeilijke evenwichtsoefening. Kijk naar mijn reactie na de wedstrijd. Ik heb zelf niet gefloten, heb beelden gezien, en zelfs dan kon ik niet eens de juiste analyse maken. Dan is het gevaarlijk te vragen aan scheidsrechters die net een match hebben gefloten dat wel te doen. Op mentaal vlak is dat toch delicaat. Het is een vorm van bescherming ze niet te laten praten.”